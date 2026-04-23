هەرێمی کوردستان.. زیاتر لە 500 کیلۆمەتر زەوی لە مین پاککراوەتەوە
" کەمتر لە 215 کیلۆمەتر زەوی ماوە لە مین پاکبکرێتەوە"
ئەمڕۆ پێنجشەممە، 23ـی نیسانی 2026، عەلی میران، بەڕێوەبەری گشتیی کاروباری تەکنیکی لە دەزگای گشتیی کاروباری مین، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ ماڵپەڕی کوردستان24، نوێترین ئاماری قوربانیانی مین و رووبەری ناوچە مەترسیدارەکانی لە هەرێمی کوردستان خستەروو.
بەگوێرەی وتەکانی عەلی میران، ژمارەی قوربانیانی مین لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان گەیشتووەتە زیاتر لە 13 هەزار و 610 هاووڵاتی. سەبارەت بە ساڵی 2025یش، ئاماژەی بەوە کرد، تا ئێستا 4 هاووڵاتی بوونەتە قوربانیی تەقینەوەی جۆراوجۆر.
لە لایەکی دیکەوە، ناوبراو تیشکی خستە سەر قوربانیانی ناو ڕیزەکانی دەزگای مین و رایگەیاند: "تا ئێستا 49 کارمەندی دەزگاکەمان گیانیان لەدەستداوە، کە 35 کارمەندیان لە کاتی راپەڕاندنی ئەرکدا و بەهۆی تەقینەوەی مین بووە، هەروەها 14 کارمەندیشیان لە ڕووداوی هاتووچۆدا لە کاتی دەوامدا گیانیان سپاردووە."
سەبارەت بە هەوڵەکانی پاککردنەوەی خاکی کوردستان، عەلی میران بۆ کوردستان24 گوتی: "لە سەرەتادا رووبەری پیسبوو بە مین لە هەرێمی کوردستان 776 کیلۆمەتر دووجا بوو، لەو رێژەیە ئێستا 563 کیلۆمەتر دووجا لە مین پاککراوەتەوە، بەڵام زیاتر لە 213 کیلۆمەتر دووجا ماوە پاکبکرێتەوە."
بەڕێوەبەری کاروباری تەکنیکی، ئاماری وردی ئەو قەزایانەی خستەروو کە زۆرترین رووبەری مینیان تێدا ماوە:
پێنجوێن: زیاتر لە 40 کم دووجا.
شارباژێڕ: زیاتر لە 30 کم دووجا.
سۆران: زیاتر لە 22 کم دووجا.
چۆمان: زیاتر لە 21 کم دووجا.
خانەقین: زیاتر لە 18 کم دووجا.
هەڵەبجە: زیاتر لە 14 کم دووجا.
ئامێدی: زیاتر لە 9 کم دووجا.
ئەم ئامارانەی دەزگای گشتی کاروباری مین ئاماژەن بۆ بەردەوامی مەترسییەکانی پاشماوەی جەنگ لەسەر ژیانی هاووڵاتیان، بەتایبەت لە ناوچە سنوورییەکان، و دەزگاکەش بەردەوامە لە هەوڵەکانی بۆ پاککردنەوەی تەواوی خاکی هەرێمی کوردستان.