وەزیری دارایی عێراق بەڵێنی چارەکردنی کێشەی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم دەدات

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وەزیری دارایی فیدراڵ بەڵێنیدا کە کێشەی ناردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بە تەواوی چارە بکات، بە جۆرێک لە مانگەکانی داهاتوودا هاوشێوەی فەرمانبەرانی عێراق لە کاتی خۆیدا خەرج بکرێت.

ئەمڕۆ یەکشەممە 7ـی حوزەیرانی 2026، فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق، سەردانی فالح ساری، وەزیری دارایی فیدراڵی کرد.

بە پێی زانیارییەکانی شڤان جەباری، پەیامنێری کوردستان24، دەڵێت: ئامانجی سەرەکیی سەردانەکە تاوتوێکردنی پرسی شایستە داراییەکانی مووچەخۆران و جووتیارانی هەرێمی کوردستان بوو، بە مەبەستی رێگریکردن لە دروستبوونی هەر کێشەیەک لە پرۆسەی ناردنی شایستەکاندا، دابینکردنی مووچە لە کاتی خۆیدا و هاوشێوەی فەرمانبەرانی دیکەی عێراق.

لە لایەکی دیکەوە، دانەر عەبدولغەفار، گوتەبێژی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق، بە کوردستان24ـی راگەیاند: لە کۆبوونەوەکەدا، فالح ساری بەڵێنی بە فراکسیۆنی پارتی دا کە چیدیکە مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دواناکەوێت و بۆ مانگەکانی داهاتووش هاوشێوەی مانگی رابردوو هاوتەریب لەگەڵ مووچەخۆرانی عێراق، مووچەی هەرێمی کوردستانیش دەنێردرێت و کێشەکە بە تەواوی چارە دەبێت.

سەبارەت بە پرسی داهاتە نانەوتییەکانی هەرێمی کوردستان، بە پێی زانیارییەکان، حکوومەتی هەرێم پێشتر داوای لە ئەنجوومەنی وەزیران و وەزیری دارایی عێراق کردبوو ئەم بابەتە یەکلایی بکەنەوە.

بە گوێرەی زانیارییەکانی دانەر عەبدولغەفار، لەم چوارچێوەیەدا، وەزیری دارایی بەڵێنی دا لیژنەیەکی هاوبەش پێکبهێنرێت بۆ بڕیاردان لەسەر ئەوەی مانگانە لەسەر بنەمای تەرازووی پێداچوونەوە و بە پێی داهاتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان، نیوەی داهاتە دەستکەوتووەکان لە حکوومەتی هەرێم وەربگیرێت؛ بەڵام جێبەجێکردنی ئەم رێکارە بەو مەرجە دەبێت کە لە کۆبوونەوەی داهاتووی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراقدا بڕیاری لەسەر بدرێت و پەسەند بکرێت.

هاوکات گوتیشی: هەموو هەوڵەکان بەو ئاراستەیەن لەسەر داهاتی نانەوتیی هەرێمی کوردستان رێککەوتن بکرێت و لەم کابینەی حکوومەت گرفتی مووچە چارە بکرێت.