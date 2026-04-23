لەسەر داواکاری مالیکی کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی دواخرا

سەرچاوەیەکی باڵا لە نێو چوارچێوەی هەماهەنگی ئاشکرای کرد، کۆبوونەوەی شەوی رابردووی لایەنەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ کاتێکی دیکە دواخراوە و بڕیارە رۆژی هەینی رێککەوتنی کۆتایی لەسەر دیاریکردنی کاندیدی سەرۆکوەزیران بکرێت.

سەرچاوەکە بە کوردستان24ـی راگەیاند: دواخستنی کۆبوونەوەکەی شەوی رابردوو لەسەر داوای هەر سێ سەرکردە (نوری مالکی، هومام حەمودی و موحسن مەندەلاوی) بووە، ئەوەش بە مەبەستی رەخساندنی دەرفەتی زیاتر بۆ گەیشتن بە لێکگەیشتنێکی هاوبەش و گشتگیر لەنێوان لایەنە پێکهێنەرەکانی چوارچێوەکەدا.

سەبارەت بە کاندیدە دیارەکان بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆکوەزیرانی داهاتووی عێراق، سەرچاوەکە ئاماژەی بەوە کرد: "بە دڵنیاییەوە نوری مالکی لە کاندیدبوونی بۆ ئەو پۆستە دەکشێتەوە، هاوکات محەمەد شیاع سودانی-یش چانسێکی لاوازی هەیە بۆ ئەوەی ببێتە کاندیدی داهاتوو."

ئەو سەرچاوەیە پێشبینی ئەوەشی کرد، لە کۆبوونەوەی رۆژی هەینیدا لایەنەکان بگەنە رێککەوتن و کەسایەتییەکی دیکە (جگە لەوانەی ناویان هاتووە) وەک کاندیدی چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران بناسێنرێت.

ئەم جموجۆڵە سیاسییانە لە کاتێکدایە، لایەنەکان تەنیا تا 26ـی ئەم مانگەیان لەبەردەمدایە بۆ ئەوەی پرسی کاندیدی سەرۆکوەزیران و پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق یەکلا بکەنەوە.