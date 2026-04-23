زیاتر لە 85%ـی دانیشتووانی هەرێم کارەبایان بووەتە 24 کاتژمێری

وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، لە چوارچێوەی پڕۆژەی رووناکی، تاوەکوو ئێستا نزیکەی 5.5 ملیۆن هاووڵاتی لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان لە کارەبای 24 کاتژمێری سوودمەندبوونە.

وەزارەتی کارەبا، ئەمڕۆ پێنجشەممە 23ـی نیسانی 2026، نوێترین ئاماری سوودمەندبووانی پرۆژەی رووناکی بڵاو کردەوە و رایگەیاند، زیاتر لە 85%ـی دانیشتووانی هەرێمی کوردستان کارەبایان بووەتە 24 کاتژمێری.

هەروەها ئاماژەی داوە، لە چوارچێوەی ئەم هەنگاوەدا، تەواوی شارەکانی زاخۆ، سۆران، راپەڕین، پیرمام، ئاکرێ، سێمێل و کۆیە لە رێگەی پرۆژەی رووناکییەوە کارەبای 24 کاتژمێریان بۆ دابین دەکرێت.

وەزارەتەکە جەخت دەکاتەوە، هەموو هاوبەشانی ماڵان کە دەبنە بەشێک لە پرۆژەی رووناکی لەو ناوچانە لە داشکاندن بە رێژەی 50%، 25% و 15% لەسەر پسوولەی کارەبا بۆ سێ مانگی یەکەم وەک بەشێک لە قۆناغی راگوزەری بۆ نرخە نوێیەکانی کارەبا سوودمەند دەبن.

dدواین ئاماری هاوبەشانی پرۆژەی رووناکی:

شار هاووڵاتی هاوبەش هەولێر 1,935,000 504,000 سلێمانی 1,345,000 351,000 دهۆک 494,000 134,000 هەڵەبجە 135,000 38,000 سۆران 308,000 83,000 زاخۆ (لەگەڵ باتیفا) 300,000 83,000 راپەڕین (لەگەڵ رانیە - چەمچەماڵ) 391,000 109,000 کۆیە 135,300 39,000 پیرمام 77,900 22,000 ئاکرێ 143,500 41,000 سیمێل 225,500 66,000 کۆی گشتی 5,491,900 1,470,000

هەر بە گوێرەی راگەیەندراوەکەی وەزارەتی کارەبا، تاوەکوو ئێستا زیاتر لە پێنج هەزار و 900 مۆلیدەی ئەهلی لە گەڕەکەکان کوژێنراونەتەوە، کە دەکاتە نزیکەی 85%ـی کۆی گشتی مۆلیدەکانی کوردستان، هاوکات حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پلانی دایە تا کۆتایی ئەمساڵ زیاتر لە 7,000 مۆلیدە بکۆژێنێتەوە.

کۆی گشتی ئەو مۆلیدانەی بە گازوایل کاردەکەن و لە چوارچێوەی پرۆژەی رووناکی کۆژێنراوەنەتەوە:

مۆلیدە کوژێنراوەکان کەمکردنەوەی دەردانی دوانەئۆکسیدی کاربۆنی ساڵانە بە پێوانەی تۆن 5917 1,127,430

لە تشرینی دووەمی 2024، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پرۆژەی رووناکی راگەیاند، بە مەبەستی گەیاندنی کارەبای 24 کاتژمێری بۆ سەرجەم ماڵ و شوێنە بازرگانییەکان تاوەکوو کۆتایی ساڵی 2026.

هەروەها لە مانگی ئایاریش، ئەنجوومەنی وەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کۆی دەنگ بڕیاری پەسەندکردنی پڕۆژەکەی دەرکرد.