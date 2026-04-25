دوای 20 ساڵ لە فەڵەستین هەڵبژاردن دەکرێت

پێش کاتژمێرێک

فەڵەستینییەکانی کەناری رۆژئاوا و ناوچەیەکی ناوەڕاستی کەرتی غەززە، ئەمڕۆ شەممە، 25ـی نیسان، دەستیان بە دەنگدان بۆ هەڵبژاردنی شارەوانییەکانیان کرد. ئەمە یەکەمین پرۆسەی دەنگدانە دوای جەنگی غەززە، کە تێیدا کێبڕکێیەکی سیاسیی سنووردار و بێ‌هیواییەکی زۆر لای دەنگدەران دەبینرێت.

بەگوێرەی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان لە رامەڵڵا، نزیکەی 1.5 ملیۆن کەس لە کەناری رۆژئاوا ناوی خۆیان بۆ دەنگدان تۆمار کردووە؛ هەروەها لە ناوچەی دێرەلبەلحی غەززەش 70 هەزار کەس مافی دەنگدانیان هەیە. بنکەکانی دەنگدان کاژێر 7ـی بەیانی بە رووی دەنگدەراندا کرانەوە.

زۆربەی لیستە بەشدارەکان یان سەر بە پارتی فەتحی عەلمانیی ناسیۆنالیستی مەحموود عەباسن، یان وەک سەربەخۆ بەشدارن. هیچ لیستێکی سەر بە بزووتنەوەی حەماس لە کێبڕکێکەدا نییە، کە نیوەی کەرتی غەززەی لەژێر کۆنتڕۆڵدایە. لە زۆربەی شارەکاندا، لیستەکانی پاڵپشتیکراو لەلایەن فەتحەوە بەرانبەر لیستە سەربەخۆکان و کاندیدەکانی بەرەی جەماوەری بۆ رزگاریی فەلەستین رکابەری دەکەن.

مەحموود بەدر، بازرگانێکی شاری توولکەرمی باکووری کەناری رۆژئاوایە. ئەوگوتی: "سەرەڕای ئەوەی هیوایەکی کەمی بە گۆڕانکاریی راستەقینە هەیە، بەڵام دەنگ دەدات. "ئەو بە فرانس پرێسی گوت: "کاندیدەکان سەربەخۆ بن یان حزبی، هیچ سوود و قازانجێکیان بۆ شارەکە نابێت؛ ئیسرائیلی داگیرکەر حوکمی توولکەرم دەکات." ئەو پێی وابوو ئەم هەڵبژاردنە تەنیا وێنەیەکە بۆ میدیا جیهانییەکان پێشان بدرێت و وەک ئەوە بێت دەوڵەت یان سەربەخۆیی بوونی هەبێت.

لە شارەکانی دیکە وەک نابلوس و رامەڵڵا کە ناوەندی دەسەڵاتی فەلەستین لەقەڵەم دەدرێن، تەنیا یەک لیست پێشکەش کراوە، ئەمەش بەو مانایەیە ئەو لیستە بەبێ دەنگدان و بەشێوەیەکی ئۆتۆماتیکی دەیباتەوە. کۆمیسیۆنی دەنگدان بە فرانس پرێسی گوت کە بنکەکانی دەنگدان لە کەناری رۆژئاوا کاژێر 7ـی ئێوارە دادەخرێن، بەڵام لە دێرەلبەلەح کاتژمێر 5ـی ئێوارە پرۆسەکە کۆتایی دێت؛ ئەمەش لەبەر نەبوونی کارەبا لە کەرتی غەززە، تا جیاکردنەوەی دەنگەکان لەبەر رووناکیی رۆژدا ئەنجام بدرێت پێش تاریکبوون.

رامیز ئەلەبەرۆڤ، رێکخەری نەتەوە یەکگرتووەکان، دەستخۆشیی لە کۆمیسیۆنەکە بۆ رێکخستنی "پرۆسەیەکی باوەڕپێکراو" کرد. ئەو پێش دەستپێکردنی دەنگدان لە راگەیەندراوێکدا گوتی: "هەڵبژاردنەکەی ئەمڕۆ شەممە دەرفەتێکی گرنگ بۆ فەلەستینییەکانە تا لەم قۆناغە پڕ لە تەحەدایەدا مافە دیمۆکراتییەکانی خۆیان جێبەجێ بکەن."

غەززە کە لە ساڵی 2007وە لەژێر کۆنتڕۆڵی حەماسدایە، بۆ یەکەمجار دوای هەڵبژاردنە پەرلەمانییەکەی ساڵی 2006 دەنگدانی تێدا ئەنجام دەدرێت. جەماڵ فادی، پسپۆڕی زانستە سیاسییەکان لە زانکۆی ئەزهەری قاهیرە، بە فرانس پرێسی گوت دەسەڵاتی فەڵەستینی هەڵبژاردنەکە تەنیا لە دێرەلبەلح وەک "تاقیکردنەوەیەک" بۆ پێوانەکردنی ئاستی سەرکەوتن یان شکستی خۆی ئەنجام دەدات.

مەحموود عەباسی تەمەن 90 ساڵ زیاتر لە 20 ساڵە بەبێ هەڵبژاردنەوە لە دەسەڵاتدایە و بەردەوام بەڵێنی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی و پەرلەمان دەدات کە تا ئێستا ئەنجام نەدراون. فادی گوتی دێرەلبەلح لەبەر ئەوە هەڵبژێردرا، چونکە یەکێکە لەو ناوچانەی غەززە کە دانیشتووانەکەی بەهۆی جەنگی دوو ساڵەی نێوان حەماس و ئیسرائیلەوە ئاوارە نەبوون و لە شوێنی خۆیاندا ماونەتەوە.

فەرەح شەعاسی تەمەن 25 ساڵ بە پەرۆشییەوە بۆ یەکەمجار دەنگی دا و بە فرانس پرێسی گوت: "سەرەڕای ئەوەی کە ئەمە لەچاو شوێنەکانی دیکەی دنیا وەک دەنگدانێکی جیاواز دەردەکەوێت، بەڵام ئیسباتکردنی بوونی ئێمە و بەردەوامیی ئێمە دەکات کە لە کەرتی غەززە ماینەوە سەرەڕای هەموو دۆخەکان."

فەرید تەعەمەڵڵا، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی دەنگدان، بە فرانس پرێسی گوت: کارمەندانی بنکەکانیان لە رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی هەڵبژاردووە و کۆمپانیایەکی ئەمنیی تایبەتیشیان بۆ پاراستنی ناوەندەکان لە غەززە دامەزراندووە. بەڵام سەرچاوەیەک لەناو کۆمیسیۆن لە غەززە نەیویست ناوی ئاشکرا بکرێت، گوتی: "پۆلیسی حەماس پێداگریی لەسەر پاراستنی پرۆسەی هەڵبژاردن لە دێرەلبەلەح کرد." ئەو سەرچاوەیە گوتیشی: ئەم پاراستنە لە رێگەی بڵاوکردنەوەی کارمەندانی ئەمنیی بێ‌چەک بە جلی مەدەنییەوە لە دەوری 12 بنکەکەی دێرەلبەلح ئەنجام دەدرێت.