یەکێتی ئەوروپا هاوردەی غازی شل لە رووسیاوە قەدەغە دەکات

بڕیاری قەدەغەکردنی هاوردەکردنی غازی سروشتیی شلی رووسیا بۆ وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا، لەسەر بنەمای گرێبەستە کورتخایەنەکان واژۆ کراون، لە 25ـی نیسانی ئەمساڵەوە بە فەرمی چووە بواری جێبەجێکردنەوە، ئەم هەنگاوە وەک سەرەتایەک دادەنرێت بۆ پەکخستنی داهاتی رووسیا، هەرچەندە چاوەڕوان دەکرێت کاریگەرییە گەورەکان و کەمبوونەوەی بەرچاوی غازی رووسیا لە بازاڕەکانی ئەوروپا تا ساڵی 2027 دەرنەکەون.

شەممە 25ـی نیسانی 2026، پێشتر ئەنجوومەنی یەکێتی ئەوروپا لە 26ـی کانوونی دووەمی رابردوو، رەزامەندی کۆتایی لەسەر قەدەغەکردنی تەواوەتی غازی رووسیا داوە، بەگوێرەی پلانێک کە یەکێتییەکە دایڕشتووە، بە هۆیەوە هاوردەکردنی غازی شلی رووسیا بۆ وڵاتانی ئەوروپا قەدەغە دەکرێت، لە پلانەکەدا گرنگرتەین خاڵەکان ئەمانەن.

1- لە 1ـی کانوونی دووەمی 2027، هاوردەکردنی غازی سروشتیی شل (LNG) بەتەواوی قەدەغە دەکرێت.

2- لە 30ـی ئەیلوولی 2027، هاوردەکردنی غاز لە رێگەی بۆرییەکانەوە بە یەکجاری رادەگیرێت.

3- هەروەها بڕیارە تاوەکوو 17ـی حوزەیرانی 2026، کۆتایی بە تەواوی گرێبەستە کورتخایەنەکانی گواستنەوەی غاز لە رێگەی بۆرییەکانەوە بهێنرێت.

ئامارەکان ئاماژە بەوە دەکەن، تاوەکوو کۆتایی ساڵی 2025، رووسیا لە پلەی دووەمی دابینکەرانی غازی شل بووە بۆ ئەوروپا لە دوای ئەمریکا، بە پشکێکی گەورە کە دەگاتە 16.1%ـی بازاڕەکە.

کۆی گشتی هەناردەی غازی رووسیا بۆ ئەوروپا لە ساڵی 2025 گەیشتە 38 ملیار مەتر سێجا، کە زیاتر لە 20 ملیار مەتر سێجای تەنها غازی سروشتیی شل بووە.

سەرەڕای سزاکان، ئامارە نوێیەکان دەریدەخەن لە چارەکی یەکەمی ساڵی 2026ـدا، هەناردەی غازی شلی رووسیا بۆ ئەوروپا نەک کەمی نەکردووە، بەڵکو گەشەی کردووە و گەیشتووەتە 6.8 ملیار مەتر سێجا، هاوکات لە مانگەکانی کانوونی دووەم و ئاداری رابردوودا ریکۆردی نوێی تۆمار کردووە، تەنها لە دوو مانگی یەکەمی ساڵی 2026ـدا، وڵاتانی ئەوروپا بە بەهای یەک ملیار یۆرۆ غازی شلیان لە رووسیا کڕیوە، ئەمەش ئاڵۆزیی پڕۆسەی دەستبەرداربوون لە وزەی رووسیا نیشان دەدات.