فەیسەڵ عیساوی: پارتی دامەزرێنەری پرۆسەی سیاسی بووە لە عێراق

پەرلەمانتارێکی عێراق رایدەگەیەنێت، کە پارتی دامەزرێنەری عێراقی نوێیە و، نەبوونی هاوسەنگی و پێشێلکردنی مافی پێکهاتەکان هۆکاری سەرەکیی نیگەرانییەکانی ئەو حزبەیە.

شەممە، 25ـی نیسانی 2026، فەیسەڵ عیساوی، پەرلەمانتاری عێراق، لە میانەی بەشداریی لە بەرنامەی باسی رۆژی کوردستان24ـدا گوتی: "پارتی دیموکراتی کوردستان، پارتێکی دامەزرێنەری پرۆسەی سیاسییە و رۆڵی کارای هەبووە لە دامەزراندنی عێراقی نوێ و نووسینەوەی دەستووردا، بۆیە ناکرێت بە هیچ شێوەیەک خەڵکی عێراق ئەم راستییە مێژووییە پشتگوێ بخات."

عیساوی ئاماژەی بەوە کرد، "زۆرینەی رەهای پەرلەمانتاران لە بڕیاری بایکۆتکردنەکەی پارتی نیگەرانن و داوای گەڕانەوەی ئەندامانی ئەو حزبە دەکەن بۆ نێو کۆبوونەوەکانی پەرلەمان، چونکە بەشداری و بوونی پارتی لە دەزگای یاسادانانی عێراقدا زۆر گرنگ و چارەنووسسازە."

ئەو پەرلەمانتارە ئاشکرای کرد: "بڕیارە لە چەند رۆژی داهاتوودا شاندێکی پێکهاتوو لە سەرۆک فراکسیۆنەکانی پەرلەمانی عێراق سەردانی پارتی بکەن، بە ئامانجی رازیکردنیان بۆ شکاندنی بایکۆتەکە و گەڕانەوەیان بۆ نێو کۆبوونەوەکان".

سەبارەت بە هەڵوێستی هێزە سوننەکان، فەیسەڵ عیساوی جەختی کردەوە: "زۆرینەی لایەنە سیاسییەکانی پێکهاتەی سوننە لەگەڵ هەڵوێستەکەی پارتیدا هاوڕان و پاڵپشتییان دەکەن، جگە لە دوو کوتلەی دیاریکراوی سوننە نەبێت کە لە پەرلەمان دژی پارتین."

عیساوی پشتڕاستی نیگەرانییەکانی پارتی کردەوە و گوتی: "زۆر روون و ئاشکرایە کە هاوسەنگی لە عێراقدا نەماوە، مافی پێکهاتەکان بە زەقی پێشێل دەکرێت و ئێستا پۆستەکان بە هیچ شێوەیەک بە یەکسانی و دادپەروەری دابەش ناکرێن."