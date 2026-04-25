دانەر عەبدولغەفار: بنەماکانی هاوبەشی و یەکسانی لە عێراق نەماون

گوتەبێژی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق دووپاتی دەکاتەوە، کە بوونی ئەوان لە پەرلەمان، بە واتای بوونی کورد لەو دامەزراوەیە دێت و بەرنامەکانیشیان خزمەت بە تەواوی عێراق دەکات. دەشڵێت: حکوومەتی عێراق توانای پاراستنی ئاسایشی هاووڵاتییانی خۆی و هەرێمی کوردستانی نییە.

شەممە، 25ـی نیسانی 2026، دانەر عەبدولغەفار، گوتەبێژی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق، لە میانی بەشداریی لە بەرنامەی باسی رۆژی کوردستان24، تیشکی خستە سەر پێشهاتە سیاسییەکانی ئەو وڵاتە و رایگەیاند: "بڕیار بوو سبەی شاندێکی پەرلەمان سەردانی هەرێمی کوردستان بکات بۆ کۆبوونەوە لەگەڵ پارتی، بەڵام بەهۆی یەکلانەبوونەوەی کاندیدی سەرۆکوەزیرانەوە سەردانەکە دواخرا."

هاوکات دەڵێت: رێز لە دەستپێشخەرییەکەی شاندی پەرلەمانی عێراق دەگرین. جەختی لەوەش کردەوە، هەبوونی پارتی لە پەرلەمانی عێراق واتا هەبوونی کورد لە دامەزراوەی ئەو وڵاتە دێت.

سەبارەت بە دابەشکردنی پۆستەکان و پرسی هاوسەنگی، گوتەبێژی فراکسیۆنی پارتی روونی کردەوە، کە پارتەکەی لە سەرەتادا پێداگیر نەبووە لەسەر وەرگرتنی پۆستی سەرۆککۆمار، بەڵام رەوتی رووداوەکان و مامەڵەکردن لەگەڵ پۆستەکانی دیکە پیشانی دەدات کە "بەرەو ئاراستەیەک دەڕۆین رەچاوی باڵانسی پێکهاتەکان لە وڵاتدا ناکرێت."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، گوتەبێژەکەی فراکسیۆنی پارتی وەڵامی ئەو تۆمەتانەی دایەوە کە دەخرانە پاڵ کورد و گوتی: "سەرەتا لایەنە سیاسییەکانی عێراق وایان بڵاو دەکردەوە کە گوایە کورد هۆکاری پەککەوتنی پرۆسەی سیاسیی عێراقە، بەڵام ئێستا هەمووان دەبینن کە لایەنەکان لەنێو خۆیاندا لەسەر پۆستی سەرۆکوەزیران پێکنایەن. بۆ هەمووان روون بووەتەوە کە کێشەکە لە کورد نییە، بەڵکو کێشەی سەرەکی لەنێو خودی چوارچێوەی هەماهەنگیدایە کە ناتوانن لەسەر کاندیدێک رێکبکەون."

دانەر عەبدولغەفار هۆشداریی دا لە تێکچوونی بنەماکانی دەوڵەتداری لە عێراق و جەختی کردەوە: "بنەماکانی هاوبەشی و یەکسانی لەو وڵاتەدا نەماون، هەروەها لەنێو هەموو دامەزراوەکانی عێراقدا هاوسەنگی نەماوە و رێز لە مافی پێکهاتەکان ناگیرێت، ئەمەش سەرەتایەکی مەترسیدارە بۆ سەر داهاتووی وڵات."

گوتیشی: پارتی دیموکراتی کوردستان هەمیشە جەخت لە جێبەجێکردنی دەستوور دەکاتەوە و ئەو بەرنامە و ستراتیژەی هەیەتی بۆ خزمەتی تەواوی عێراقە، نەک تەنیا هەرێمی کوردستان."

دانەر عەبدولغەفار، لە درێژەی قسەکانیدا تیشکی خستە سەر دۆخی خراپی وڵات و رایگەیاند: "عێراق لە رووی دارایی و ئەمنییەوە لە دۆخێکی زۆر سەختدایە؛ حکوومەت ناتوانێت هاووڵاتییەکانی خۆی بپارێزێت و توانای پاراستنی هەرێمی کوردستانیشی نییە، کە رۆژانە بە درۆن و مووشەک هێرشی دەکرێتە سەر."