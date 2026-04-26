حاجیانی هەرێمی کوردستان لە عەرعەرەوە بە فڕۆکە دەگوازرێنەوە مەککە

پێش 13 خولەک

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، بۆ ئەمساڵ حاجیانی رێگەی وشکانی لە دەروازەی سنووریی عەرعەرەوە بە فڕۆکەی سعوودی دەگوازرێنەوە بۆ شاری جەددە، ئەوەش بە مەبەستی کەمکردنەوەی ماندووبوون و ئاسانکارییە بۆ حاجیان.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 26ـی نیسانی 2026، وریا بالیسانی، بەڕێوەبەری گشتیی حەج و عومرەی هەرێم لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند، پڕۆسەی بەڕێکردنی حاجیان بە ڕێگەی وشکانی لە 6ـی 5ـی 2026، دەستپێدەکات، گوتیشی، شەوی یەکەم لە شاری کەربەلا دەمێننەوە و رۆژی دواتر بەرەو سنووری عەرعەر بەڕێ دەکەون، بەڵام لەوێوە لە جیاتی پاس، بە فڕۆکە دەگوازرێنەوە.

وریا بالیسانی ئاماژەی بەوەش کرد، ئەم بڕیارە دوای ئەوە هات کە نەیانتوانی لە شاری مەدینە شوێنی نیشتەجێبوون بۆ کاتی گەڕانەوە دابین بکەن، بۆیە لەسەر راسپاردەی وەزیری ئەوقاف و بە هەماهەنگی لەگەڵ لایەنە عێراقییەکان، بڕیاردرا رێگایەکی ئاسانتر بۆ حاجیان بدۆزرێتەوە.

راشیگەیاند، بەپێی پلانە نوێیەکە، حاجیان لە فڕۆکەخانەی عەرعەرەوە بە گەشتێکی ئاسمانیی یەک کاتژمێر و نیو دەگەنە شاری جەددە و لەوێشەوە بۆ مەککە.

بەڕێوەبەری حەج و عومرە جەختی کردەوە، "ئەم هەنگاوە رێگر دەبێت لەوەی حاجیان دوو رۆژ بە پاس لە رێگە بن و بە ماندوویی عومرەی قودووم ئەنجام بدەن، بەڵکو ئێستا بە ئاسانی دەگەنە مەککە."

باسی لەوەشکرد، هەموو ئامادەکارییەک لە قەزای خورماتوو و کەربەلا بۆ حەوانەوە و پێشوازیکردن لە حاجیانی هەرێمی کوردستان کراوە تاوەکو دەگەنە خاکی سعوودیە.