هۆشیار سیوەیلی: مەرجی سەرەکی پارتی بۆ بەغدا گەڕانەوەیە بۆ دەستوور

هۆشیار سیوەیلی، بەرپرسی مەکتەبی پەیوەندییەکانی دەرەوەی پارتی دیموکراتی کوردستان، بە کوردستان24ـی رایگەیاند، پارتی لیژنەیەکی تایبەتی بۆ ئامادەکردنی وەڵام و پێشنیازەکان بۆ بەغدا پێکهێناوە و جەخت دەکاتەوە کە گەڕانەوە بۆ دەستوور و جێبەجێکردنی بەندەکانی، مەرجی سەرەکی پارتییە لە گفتوگۆکاندا.

یەکشەممە 26ـی نیسانی 2026، هۆشیار سیوەیلی، بەرپرسی مەکتەبی پەیوەندییەکانی دەرەوەی پارتی دیموکراتی کوردستان، بۆ کوردستان24 گوتی، فراکسیۆنەکانی پارتی لە پەرلەمان و حکوومەتی فیدراڵ بۆ راوێژ گەڕاونەتەوە هەولێر و فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراقیش بایکۆتی دانیشتنەکانی کردووە، گوتیشی: "پێویستە رێز لە قەوارەی هەرێمی کوردستان بگیرێت لە چوارچێوەی دەستووری عێراقدا".

سەبارەت بە پەیوەندییەکان لەگەڵ بەغدا، ئەوەی خستەڕوو کە پەیوەندییەکان نەپچڕاون و بڕیاربوو شاندێکی سەرۆک فراکسیۆنەکان سەردانی هەولێر بکەن، بەڵام بەهۆی هەندێک کێشەی تەکنیکییەوە سەردانەکە بۆ کاتێکی تر دواخراوە.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا دەربارەی دۆخی ناوخۆی هەرێمی کوردستان، بەرپرسی مەکتەبی پەیوەندییەکانی پارتی رایگەیاند، پارتی ئامادەی ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پێشوەختەیە ئەگەر لایەنە سیاسییەکان و بەتایبەت یەکێتی نیشتمانی کوردستان جدی نەبن لە پێکهێنانی حکوومەتی نوێ، جەختیشی کردەوە کە پارتی خوازیاری ئەوەیە لەگەڵ یەکێتی پێکەوە حکوومەت پێکبهێنن، چونکە ئەزموونەکان سەلماندوویانە هاوبەشی ئەو دوو لایەنە لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستاندایە.

سەبارەت بە پرسی هاوکارییە سەربازییەکان و گەیشتنی چەک، هۆشیار سیوەیلی گوتی: "ئەم بابەتە پەیوەندی بە وەزارەتی پێشمەرگە و لایەنی ئەمریکییەوە هەیە و ئەوان باشتر ئاگاداری وردەکارییەکانن کە چەکەکان بۆ کێ و بۆ کوێ دەچن".