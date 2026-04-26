دەزگای خێرخوازیی بارزانی: ئامادەین بۆ پێشکەشکردنی هەر جۆرە هاوکارییەک بۆ قوربانییانی کەرکووک

ئۆفیسی کەرکووکی دەزگای خێرخوازیی بارزانی راگەیەندراوێکی لەبارەی رووداوەکەی کەرکووک بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئامادەیی دەزگاکەی بۆ پێشکەشکردنی هەر جۆرە هاوکارییەک بۆ قوربانییانی رووداوەکە دەربڕی.

یەکشەممە 26ـی نیسانی 2026، ئۆفیسی کەرکووکی دەزگای خێرخوازیی بارزانی لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی داوە، "بەداخ و پەژارەی زۆرەوە، پرسە و سەرەخۆشی خۆمان ئاراستەی کەسوکاری قوربانییانی رووداوە هاتووچۆکەی ئەمڕۆی شاری کەرکووک دەکەین و هیوای زوو چاکبوونەوەش بۆ بریندارانی رووداوەکە دەخوازین و خۆمان بە هاوخەمی کەسوکاری قوربانییان ئەم رووداوە دەزانین.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، وەک هەمیشە، دەزگای خێرخوازیی بارزانی لەسەر بنەمای ئەرکە مرۆیی و نیشتمانییەکانی، خۆی بە خزمەتکاری هاونیشتمانییانی خۆشەویستی شاری کەرکووک دەزانێت. لێرەوە دووپاتی دەکەینەوە کە ئۆفیسەکەمان بە هەموو توانایەکەوە هاوکار و پاڵپشتی خەڵکی کەرکووک دەبێت و ئامادەی هەر جۆرە هاوکارییەکی پێویستین بۆ تێپەڕاندنی شوێنەوارەکانی ئەم کارەساتە.

ئێوارەی ئەمڕۆ یەکشەممە 26ـی نیسانی 2026، لە ئاکامی رووداوێکی هاتووچۆ لە دەروازەی شاری کەرکووک، لە نێوان بارهەڵگرێکی چیمەنتۆ و 20 ئۆتۆمبێلی دیکە، 7 کەس گیانیان لەدەستدا و 21 کەسی دیکەش بریندار بوون.