مەسرور بارزانی: سەرەخۆشی لە کەسوکاری قوربانییانی رووداوەکەی کەرکووک دەکەم

مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، وەزارەتی تەندروستی هەرێمی کوردستان و لایەنە پەیوەندیدارەکانم راسپاردووە هاوکاریی پێویستیی تەندروستیی پێشکەشی بریندارانی کەرکووک بکەن.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 26ـی نیسانی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لەسەر رووداوەکەی کەرکووک پەیامێکی سەرەخۆشی ئاراستەی کەسوکاری قوربانییانی رووداوەکە کرد و رایگەیاند، "بە داخەوە ئەمڕۆ لە ڕووداوێکی دڵتەزێنی هاتووچۆدا لە شاری کەرکووک، چەندین هاووڵاتی گیانیان لە دەستدا و بریندار بوون، پرسە و سەرەخۆشی قووڵی خۆمان ئاراستەی کەسوکاری قوربانییان دەکەین و هاوخەمیانین و هیوای زوو چاکبوونەوەش بۆ برینداران دەخوازین".

مەسرور بارزانی، جەخت لەوە دەکاتەوە، "وەزارەتی تەندروستی هەرێمی کوردستان و لایەنە پەیوەندیدارەکانم راسپاردووە هاوکاریی پێویستیی تەندروستیی پێشکەشی برینداران بکەن".

ئێوارەی ئەمڕۆ یەکشەممە، بەهۆی رووداوێکی هاتوچۆوە لە کەرکووک شەش کەس گیانیان لەدەستدا و 24 کەسی دیکەش برینداربوون، سێ لەو بریندارانە پێشمەرگە بوون.