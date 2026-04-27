ئێران چەکی نەتەقیوی ئەمریکی کۆدەکاتەوە
کەناڵی "پرێس تی ڤی"ـی ئێرانی بڵاویکردووەتەوە، یەکەکانی سەر بە سوپای پاسداران ژمارەیەک مووشەکی نەتەقیو و هەزاران بۆمبی بچووکی ئەمریکییان لە سنووری پارێزگای "هورمزگان"ـی باشووری وڵاتەکە دۆزیوەتەوە.
فەرماندەیەکی سەربازیی فەیلەقی "ئیمام سەجاد" کە بۆ کەناڵەکە قسەی کردووە، ئاماژەی بەوە داوە، زیاتر لە 15 مووشەکی "قورس"ـی ئەمریکییان دۆزیوەتەوە و رادەستی یەکەکانی تەکنیکی و لێکۆڵینەوە کراون بە مەبەستی ئەنجامدانی "ئەندازیاری پێچەوانە" لەسەریان.
لێرەدا مەبەست لە "ئەندازیاری پێچەوانە" شیکردنەوەی و پشکنینی مووشەکەکەیە بە مەبەستی دەستخستنی زانیاری لەبارەی توانا، ئەرک و وردەکارییەکانی دیکەی.
هاوکات فەرماندەیەکی دیکەی فەیلەقی "ئەنسار مەهدی" کە بارەگاکەی دەکەوێتە پارێزگای زنجانی باکووری رۆژهەڵاتی ئێران؛ باسی لەوە کردووە، زیاتر لە 9500 بۆمبی بچووکی ئەمریکییان لە دەوروبەری پارێزگاکە کۆکردووەتەوە.
کەناڵەکە روونیشی کردووەتەوە، هێزە ئەمنییەکان توانیویانە بۆمبێکی جۆری "جی بی یو – 57"ـی تێکشکێنەری سەنگەرە قایمکراوەکان پووچەڵ بکەنەوە و رادەستی لایەنە پەیوەندیدارەکانیان کردووە.
لەم چوارچێوەیەدا، ماڵپەری "ئای پەیپەر" لە زاری ژمارەیەک فەرماندەی باڵای پێشووی هەواڵگیریی ئەمریکاوە، بڵاویکردووەتەوە، ترسیان لەوە هەیە، ئێران سەرکەوتوو بووبێت لە دۆزینەوە و پشکنینی ژمارەیەک چەکی پێشکەوتووی ئەمریکا و ئیسرائیل کە لە میانی جەنگەکەدا نەتەقیون.
چاودێران پێیان وایە، ترسی راستەقینەی ئەمریکا لە دەستبەسەرداگرتنی ئەو چەکە پێشکەوتووانە بە تەنیا ئێران نییە، بەڵكوو ترسە گەورەکەیان رووسیا و چینە، چونکە ئەگەر چەکەکان بکەونە ژێر دەستیان، دەتوانن تەکنەلۆژیا و هەموو زانیارییە هەستیارەکانیان ببەن.
28ـی شوباتی ئەمساڵ، ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشی ئاسمانییان کردە سەر تاران. هێرشەکە بووە هۆی سەرهەڵدانی جەنگێکی گەورە لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە بۆ نزیکەی 40 رۆژ بەردەوام بوو.
لە میانی جەنگەکەدا، رۆژانە فڕۆکە جەنگییەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل، بە دەیان مووشەک و بۆمب، ناوچە جیاجیاکانی ئێرانیان بۆردوومان دەکرد، بە مەبەستی کوشتنی فەرماندە سەربازییەکان و لاوازکردنی توانا مووشەکییەکانیان.