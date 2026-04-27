عێراقچی: سیاسەتەکانی ئەمریکا بووەتە هۆی دواکەوتنی دانوستانەکان

عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران رایگەیاند، سەردانەکەی بۆ رووسیا دەرفەتێکی باش بووە بۆ هەماهەنگی لەگەڵ مۆسکۆ سەبارەت بە پێشهاتەکانی قۆناخی داهاتوو، ئەمەش لە سایەی بەردەوامیی گرژی و جەنگ لەگەڵ ئیسرائیل و ئەمریکا.

ئەمڕۆ دووشەممە، 27ـی نیسانی 2026، عێراقچی لە لیدوانێکی رۆژنامەوانیدا کە ئاژانسی فەرمیی ئێران "ئێرنا" بڵاویکردووەتەوە، ئاماژەی بەوە کردووە، ئامانجی سەردانەکە راوێژکردن بووە لەگەڵ دۆستە رووسەکان سەبارەت بەو رووداوانەی لە کاتی جەنگدا روویانداوە و ئەوانەشی ئێستا لە ئارادان، وەک ئاماژەیەک بۆ ئامادەکارییەکانی قۆناخی دوای ململانێکان.

وەزیری دەرەوەی ئێران رەخنەی توندی لە واشنتن گرت و رایگەیاند: "سیاسەت و رێبازی ئەمریکا بووەتە هۆی دواکەوتنی ئەو دانوستانانەی کە بڕیاربوو لە ئیسلام ئاباد ئەنجام بدرێن"، ئاماژەی بەوەش کرد، گەڕەکانی پێشووی دانوستان، سەرەڕای هەبوونی هەندێک پێشکەوتن، بەهۆی داواکارییە زیاد لە پێویستەکانی واشنتنەوە نەیانتوانیوە ئامانجەکانیان بپێکن.

لە بەرامبەردا، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، گومانی خستە سەر روونیی ناوەندەکانی بڕیار لە ناوخۆی ئێران و رایگەیاند، ئەو شڵەژان و سەرلێشێواوییەی لە ناوخۆی ئێراندا هەیە، گەیشتن بە هەر جۆرە رێککەوتنێک قورستر دەکات.

ئەم جموجۆڵە دیپلۆماسییانەی عێراقچی لە کاتێکدایە کە ناوبراو بۆ کۆبوونەوە لەگەڵ ڤلادیمێر پوتن، سەرۆکی رووسیا، گەیشتووەتە مۆسکۆ، ئەم سەردانە بەشێکە لە گەشتێکی دیپلۆماتی بۆ چەند وڵاتێک، لە کاتێکدا هەوڵە نێودەوڵەتییەکان بۆ راگرتنی شەڕ و هێورکردنەوەی ئاڵۆزییەکانی نێوان تاران و واشنتن تووشی چەقبەستوویی بوون.