ئەمینداری گشتیی حزبوڵڵا رەخنەی توند لە حکوومەتی لوبنان دەگرێت

نەعیم قاسم، ئەمینداری گشتیی حزبوڵڵای لوبنان
نەعیم قاسم، ئەمینداری گشتیی حزبوڵڵای لوبنان
ئەمینداری گشتیی حزبوڵڵای لوبنان رەتیدەکاتەوە دەستبەرداری چەک ببن و هۆشداری دەداتە حکوومەت دانوستانی راستەوخۆ بوەستێنێت، هاوکات رۆڵی ئێران لە راگەیاندنی ئاگربەست بە گرنگ دەزانێت.

ئەمڕۆ دووشەممە، 27ـی نیسانی 2026، نەعیم قاسم، ئەمینداری گشتیی حزبوڵڵای لوبنان رایگەیاند، هێزەکانیان بەردەوامن و بەهێزن و تێکناشکێنرێن، دوژمنیش شۆک بووە بە خۆڕاگریی چەکدارەکانیان.

لەبارەی دانوستان لەگەڵ ئیسرائیل؛ نەعیم قاسم ئاماژەی بەوە دا، حکوومەتی لوبنان پەلەی کردووە لە پێشکەشکردنی سازشێکی خۆڕایی و بێپاساو، بۆیە بە هەموو شێوەیەک دانوستانی راستەوخۆ رەتدەکەنەوە. داواشی لە حکوومەت کرد، دانوستانی راستەوخۆ لەگەڵ بەرپرسانی تەلئەڤیڤ بوەستێنێت و رێڕەوی دانوستانی ناڕاستەوخۆ بگرێتە بەر. 

ئەمینداری گشتیی حزبوڵڵا روونیشی کردەوە، قەت دەستبەرداری چەک نابن و گۆڕەپانیش سەلماندوویەتی ئامادەی رووبەڕووبوونەوەن. باسی لەوەش کرد، ئەگەر هەڵوێستی ئێران لە دانوستانەکانی پاکستان نەبووایە، ئاگربەست رووی نەدەدا. جەختیشی کردەوە، دانوستانی راستەوخۆ لای ئەوان بوونی نییە و بەردەوام دەبن لە وەڵامدانەوەی دوژمن.

لە ماوەی رابردوودا جەنگ و گرژییەکانی نێوان حزبوڵڵای لوبنان و ئیسرائیل قۆناغێکی سەختی بڕیوە و بۆردومان و پێکدادانی قورس لە نێوان هەردوولادا هەبووە. لەلایەکی ترەوە، ئێران لەرێگەی پاکستانەوە هەوڵی داوە دانوستانی ناڕاستەوخۆ لەگەڵ ئەمریکا بکات بۆ کەمکردنەوەی گرژییەکانی ناوچەکە و راگەیاندنی ئاگربەست لە لوبنان.

 دەسەڵاتی لوبنان لە هەوڵی ئەوەدایە لەرێگەی دیپلۆماسییەوە کۆتایی بە وێرانکارییەکانی وڵاتەکەی بهێنێت و هەنگاوی بۆ رێککەوتن ناوە، بەڵام حزبوڵڵا مەرجی توندی هەیە و رەتی دەکاتەوە بەبێ دەستەبەرکردنی مافەکانیان هیچ رێککەوتنێکی راستەوخۆ لەگەڵ لایەنی بەرانبەر بکرێت. 

 
 
 
