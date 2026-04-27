لە هەولێر ناوەندێکی زانستی و داتایی بۆ سەرچاوەکانی ئاو و خاک کرایەوە

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ دووشەممە، 27ـی نیسانی 2026، ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر، بە مەبەستی پەرەپێدانی کەرتی ئاودێری و پشتبەستن بە بنەما زانستییەکان، سەردانی بەڕێوەبەرایەتی ئاودێری هەولێری کرد.

لە میانی سەردانەکەیدا، پارێزگاری هەولێر "ناوەندی سەرچاوەکانی ئاو و خاک"ی لە نێو باڵەخانەی بەڕێوەبەرایەتییەکەدا کردەوە، ئەم ناوەندە وەک دەزگایەکی زانستی و داتایی نوێ کاردەکات بۆ کۆکردنەوەی توێژینەوە ئەکادیمییەکان و پێشکەشکردنی راوێژی پسپۆڕانە لە بواری بەڕێوەبردنی سەرچاوە سروشتییەکان لە سنووری پارێزگای هەولێر.

دوای کردنەوەی ناوەندەکە، پارێزگاری هەولێر جێبەجێکردنی ئەم پڕۆژە ستراتیژییەی بە گرنگ ناوبرد، هەروەها جەختی لەسەر پشتگیری پارێزگا کردەوە بۆ هەر دەسپێشخەرییەک کە خزمەت بە پاراستنی سامانی ئاو و خاک بکات.

ئامانج لە دامەزراندنی ئەم ناوەندە، دروستکردنی بنکەیەکی زانیاریی بەهێزە بۆ بەرەنگاربوونەوەی گۆڕانکارییەکانی کەشوهەوا، پاراستنی ئاوی ژێرزەوی و پەرەپێدانی کەرتی کشتوکاڵ لە رێگەی بەکارهێنانی نەخشەی دیجیتاڵیی بۆ خاک و ئاو.

بەکردنەوەی ئەم ناوەندە، پارێزگای هەولێر هەنگاوێکی گرنگ بەرەو بەدیجیتاڵکردنی زانیارییە ژینگەییەکان دەنێت، ئەمەش سەرچاوەیەکی باوەڕپێکراو بۆ توێژەران و بڕیار بەدەستان دابین دەکات تا بتوانرێت بە شێوەیەکی زانستی و سەردەمیانە سنوورێک بۆ بەهەدەردانی سەرچاوە سروشتییەکان دابنرێت.