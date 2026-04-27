دەروازەکانی ناوچەی سەوز بەڕووی هاووڵاتییاندا دەکرێنەوە

محەمەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، بڕیاریدا دەروازەکانی ناوچەی سەوز لە بەغدا بەڕووی هاتوچۆی هاووڵاتییاندا بکرێتەوە.

نووسینگەی راگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عێراق، لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە، سوودانی فەرمانی کردووە لە کاتژمێر 6ـی ئێوارەی ئەمڕۆ دووشەممە، 27ـی نیسانی 2026، سەرجەم دەروازەکانی ناوچەی سەوز بەڕووی هاووڵاتییان و ئۆتۆمبێلەکاندا بکرێنەوە.

جێگەی ئاماژەیە، پێشتر هێزە ئەمنییەکان بەهۆی تێکچوونی دۆخی ئەمنی و هەوڵی خۆپیشاندەران بۆ چوونە ناو ناوچەکە، دەروازەکانیان داخستبوو.

ئەو ئاڵۆزییانەش دوای بڵاوبوونەوەی هەواڵی کوشتنی عەلی خامنەیی لە سەرەتای مانگی ئاداردا هات، کە لە ئەنجامی هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر تاران روویدابوو.

لەدوای رووخانی رژێمی پێشووی بەعس و هاتنی ئەمریکییەکان ئەم ناوچەیە بەرووی هاووڵاتیان داخرا، چونکە زۆرینەی پەرلەمانتار و بەرپرسە باڵاکانی عێراق و ئەمریکا لەو ناوچەیە نیشتە جێبوون، هاوکات باڵیۆزخانەی ئەمریکاش هەر لەم شوێنەیە.