ئەرکی بوژاندنەوەی قەڵای هەولێر بە فەلاح حەسەن درایەوە

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان بڕیاری دا بە راسپاردنەوەی فەلاح حەسەن وەک سەرۆکی کۆمیسیۆنی باڵای بوژانەوەی قەڵای هەولێر.

ئەمڕۆ دووشەممە، 27ـی نیسانی 2026، بە فەرمانی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، دووبارە پۆستی سەرۆکایەتیی کۆمیسیۆنی باڵای بوژانەوەی قەڵای هەولێر بە وەکالەت بە فەلاح حەسەن راسپێردرا.

پێشتر فەلاح حەسەن بە وەکالەت ئەم پۆستەی بەڕێوە دەبرد و هاوکات سەرۆکی فەرمانگەی رێکخراوە ناحکوومییەکان بووە لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان.

راسپاردنەوەی فەلاح حەسەن بۆ ئەم ئەرکە لەپێناو بەرەوپێشبردنی پڕۆژەکانی نۆژەنکردنەوەی قەڵایە بۆ ئەوەی زیاتر بەڕووی گەشتیاراندا بکرێتەوە.

قەڵای هەولێر یەکێکە لە کۆنترین شوێنەوارەکانی جیهان و مێژوویەکی دێرینی هەیە. لە ساڵی 2014 خرایە ناو لیستی کەلەپووری جیهانیی رێکخراوی یونسکۆوە.

حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەرێگەی کۆمیسیۆنی باڵای بوژانەوەی قەڵای هەولێرەوە بەردەوامە لە نۆژەنکردنەوەی بەشە جیاوازەکانی قەڵاکە بۆ ئەوەی ببێتە ناوەندێکی گرنگی گەشتیاری. لە ماوەی رابردوودا چەندین هەنگاوی گرنگ بۆ کردنەوەی دەرگای قەڵا بەڕووی گەشتیاران و نۆژەنکردنەوەی حەمام و مزگەوتی قەڵاکە نراون.

ئامانج لەم گۆڕانکارییانەی قەڵا زیاتر گرنگیدانە بە ژێرخانی شوێنەواری و راکێشانی سەرنجی گەشتیارانی ناوخۆیی و بیانییە.