هەزاران جوتیار لە پرۆژەیەکی حکوومەتی هەرێم سوودمەند دەبن

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی هەولێر ئاشکرای دەکات، دانانی سێ وێستگەی کارەبا لە ناوچەی پیشەسازیی تیمار، شەمامك، سوودی زۆری بۆ جوتیاران و خاوەن پرۆژە کشتوکاڵییەکان دەبێت بەتایبەتی لە سنووری دەشتی شەمامک.

هێمن سەیدموراد، بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی هەولێر، ئەمڕۆ یەکشەممە، 26ـی نیسانی 2026، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: بەهۆی بڕیاری وەزارەتی کارەباوە هەزاران جوتیار لە سنووری هەولێر سوودمەند دەبن لە کارەبای نیشتیمانی.

بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی هەولێر ئاماژەی بەوە دا، بە گوژمەی نزیكەی100 ملیار دینار پڕۆژەی دانانی سێ وێستگەی 132 کەی ڤی کارەبا، بۆ 8ی حەسارۆكان، ناوچەی پیشەسازیی تیمار، شەمامك جێبەجێ دەکرێت، لە سنووری دەشتی شەمامک هەزاران جوتیار هەن، کە خەریکی کشتوکاڵکردنن و پرۆژەی کشتوکاڵییان هەیە، هەروەها ژمارەیەک پرۆژەی پەلەوەری هەن، هەموو ئەوانە سوودمەندی سەرەکی دەبن لە جێبەجێکردنیان.

هێمن سەیدموراد جەخت لەوە دەکاتەوە، پرۆژەی رووناکی سووودی زۆری بۆ کەرتی کشتوکاڵ هەبووە، چونکە جوتیاران و خاوەن پرۆژە کشتوکاڵییەکان چیتر گرفتی نەبوونی کارەبایان نابێت.

پێشتریش، بێستوون بەکر، بەڕێوەبەری سامانی ماسی لە وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوتبوو، پرۆژەی رووناکی سوودی زۆری بۆ خاوەن پرۆژە کشتوکاڵییەکان هەیە، رۆژانە ژمارەیەکی زۆری خاوەن پرۆژەکان پەیوەندیمان پێوەدەکەن بۆ ئەوەی ڕێککارەکانی ڕاکێشانی کارەبای 24 کاتژمێری ئەنجام بدەن، بۆ ئەمەش وەزارەتی کشتوکاڵ لەگەڵ وەزارەتی کارەبا هەماهەنگە و هەموو کارئاسانییەکی بۆ هاووڵاتییان کردووە، هەروەها ئێمە داوا دەکەین حکوومەتی هەرێم کارەبای 24کاتژمێری بگەیەێندرێتە دەورووبەری شارەکانیش.