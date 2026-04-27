عێراقچی لە رووسیاوە واشنتن بە پەکخستنی دانوستانەکان تۆمەتبار دەکات

وەزیری دەرەوەی ئێران لە میانی سەردانەکەیدا بۆ رووسیا، ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکای بە هۆکاری شکستی دانوستانە ئاشتییەکانی ناوبرد و رایگەیاند, "داواکارییە زیادەکانی واشنتن" پڕۆسەکەی پەکخستووە. ئەمە لە کاتێکدایە کە ڤلادیمێر پوتین بەڵێنی پشتگیریی تەواوی بۆ تاران دووپاتکردەوە، بەڵام راپۆرتەکان ئاماژە بە داڕمانی ترسناکی ئابووری لە ناوخۆی ئێراندا دەکەن.

دووشەممە 27ـی نیسانی 2026، عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی گەیشتە شاری سانت پترسبۆرگی رووسیا، کە چوارەم وێستگەی گەشتە دیپلۆماسییە خێراکانی بوو دوای سەردانی وڵاتانی عومان و پاکستان. عێراقچی لە لێدوانێکدا ڕایگەیاند: "سیاسەتەکانی ئەمریکا بوونە هۆی ئەوەی گەڕی پێشووی دانوستانەکان لەگەڵ ئەوەی پێشکەوتنی هەبوو، نەگاتە ئامانجەکانی، ئەمەش بەهۆی داواکارییە زیادە و ناعەقڵانییەکانی ئەوانەوە بوو."

ئەم لێدوانانەی عێراقچی دوای ئەوە دێن کە دۆناڵد ترەمپ گەشتی شاندەکەی بۆ پاکستان هەڵوەشاندەوە و رایگەیاند، ئەگەر ئێرانییەکان دەیانەوێت گفتوگۆ بکەن "دەتوانن تەلەفۆنمان بۆ بکەن."

لە کۆبوونەوەی نێوان ڤلادیمێر پوتن، سەرۆکی رووسیا و عەباس عێراقچی، هەردوولا جەختیان لە پتەوکردنی "پەیوەندییە ستراتیژییەکانی" نێوان مۆسکۆ و تاران کردەوە. میدیا فەرمییەکان بڵاویان کردەوە کە پوتن بەڵێنی بە وەزیری دەرەوەی ئێران داوە و گوتوویەتی: "رووسیا هەموو ئەو کارانە ئەنجام دەدات کە لە خزمەت بەرژەوەندییەکانی ئێوەدا بێت بۆ ئەوەی ئاشتی بەدی بێت."

عێراقچی لەم کۆبوونەوەیەدا جەختی کردەوە، جەنگ لەگەڵ ئەمریکا و ئیسرائیل "هێزی ڕاستەقینەی ئێران" و سەقامگیریی سیستەمی حوکمڕانیی تارانی بە جیهان نیشانداوە.

سەرەڕای لێدوانە گەشبینەکانی بەرپرسانی ئێران لە دەرەوە، دۆخی ناوخۆی وڵاتەکە بەپێی ڕاپۆرتەکانی ئاژانسی (AFP) زۆر نالەبارە. هاووڵاتییانی تاران باس لە داڕمانی تەواوەتیی کەرتی بازرگانی و کار دەکەن. "فەرشاد"، کە خاوەنکارێکی بچووکە لە تاران، بە ئاژانسەکەی ڕاگەیاندووە: "هەموو شتێک لە وڵاتدا پەکیکەوتووە، ماوەیەکی درێژە نە من و نە ئەو کەسانەی دەیانناسم کارمان نییە. وڵات لە داڕمانێکی ئابووریی تەواودایە و دۆخەکە زۆر ترسناک بووە."