ئەمریکا پشتیوانی لە هەوڵەکانی سەرۆکوەزیرانی راسپێردراو بۆ پێکهێنانی حکوومەت دەکات

پێش 3 کاتژمێر

نێردەی دیپلۆماسیی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە عێراق، لە پەیامێکی تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس هیوای سەرکەوتنی بۆ عەلی زەیدی، راسپێردراو بۆ پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق خواست.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 29ـی نیسانی 2026، لە پەیامەکەی نێردەی ئەمریکا هاتووە؛ "ئەمریکا پشتیوانی لە هەوڵەکانی زەیدی دەکات بۆ پێکهێنانی حکوومەتێک کە بتوانێت هیواکانی گەلی عێراق بۆ داهاتوویەکی گەشتر و ئارامتر بەدی بهێنێت. نێردەی ئەمریکا جەختی لە هاوسۆزی و پابەندیی وڵاتەکەی کردەوە بەرامبەر بە گەلی عێراق لە پێناو گەیشتن بە ئامانجە هاوبەشەکان."

هەروەها لە راگەیەندراوەکەدا ئاماژە بەوە کراوە، کارکردن بۆ پاراستنی سەروەریی عێراق، بەهێزکردنی ئاسایش و دوورخستنەوەی مەترسییەکانی تیرۆر، و بونیادنانی ئابوورییەکی بەهێز لە کارە لەپێشینەکان دەبن. نێردەی ئەمریکا ئومێدی خواست ئەم هەنگاوانە ببنە مایەی بەدیهێنانی دەستکەوتی بەرچاو و سوودی هاوبەش بۆ هەردوو گەلی ئەمریکا و عێراق.

رۆژی دووشەممە 27ـی نیسانی 2026، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق ئاشکرایکرد، بەهۆی نەبوونی سازان لەنێوان هێز و لایەنەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی، لەگەڵ نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا ئەرکی راسپاردنی کەسایەتییەکمان پێسپێردرا بۆ کاندیدکردنی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی نوێی عێراق. گوتیشی "کاندیدکردنی عەلی زەیدی بە رێککەوتنی من و مالیکی بووە".

هەروەها ئاماژەشی داوە، پێشنیازەکەیان بۆ کاندیدکردنی عەلی زەیدی پۆستی سەرۆکوەزیرانی نوێ بە کۆی دەنگ لە چوارچێوەی هەماهەنگی پەسەندکراوە.