نێچیرڤان بارزانی سەردانی ئیمارات دەکات

سەرۆکی هەرێمی کوردستان سەردانی ئه‌بووزه‌بي دەکات و لەگەڵ سەرۆکی ئیمارات کۆدەبێتەوە.

سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان بڵاویکردووەتەوە، ئەمڕۆ چوارشەممە، 29ـی نیسانی 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، بە سەردانێکی فەرمی به‌ره‌و ئه‌بووزه‌بيى پايته‌ختى ئيمارات به‌ڕێده‌كه‌وێت.

بە گوێرەی راگەیەنراوەکە، نێچیرڤان بارزانی له‌ سه‌ردانه‌كه‌يدا لەگەڵ شێخ محەمەد بن زاید ئال نەهیان، سەرۆکی ئیمارات، پەیوەندییەکان و هاریکاریی هاوبەشى ئیمارات لەگەڵ عێراق و هەرێمی کوردستان و دوایین پێشهاتەکانی ناوچەکە، تاوتوێ دەکه‌ن.