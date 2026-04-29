هەولێر.. لە رۆژی جیهانی سەمادا سێ تابلۆ نمایش کرا

پێش کاتژمێرێک

لەلایەن تیپی هونەرە میلییەکانی هەولێر، کە لەلایەن هیمداد لەشکری سەرپەرشتی دەکرێت، لە رۆژی جیهانی سەمادا، سێ تابلۆ، لە هەولێر لە هۆڵی رۆشنبیری نمایش کرا.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 29ی نیسانی 2026، هیمداد لەشکری، بەرپرسی تیپی هونەرییە میلییەکانی هەولێر بە کوردستان24ی گوت، "ئەمڕۆ کە رۆژی جیهانی سەمایە، کە لەساڵی 1982 یونسکۆ دانیپێداناوە و زیاتر لە 150 وڵات تێیدا بەشدار دەبن، کە ئەمرۆژە تایبەتە بە سەما، ئێمەش وەکو تیپی هونەرە میلییەکانی هەولێر هەموو ساڵێک یادی دەکەینەوە."

هیمداد لەشکری گوتیشی، "بۆ ئەمساڵ بەباشمان زانی بە سێ تابلۆ بەشداربین، تابلۆی یەکەم بەناوی بەهارە، کە مەشق و راهێنانی خۆم بوو، مۆسیقا بەدرەدین بابەکر و دیزاینی جلوبەرگ لەلایەن فریاد حەسەن کراوە. تابلۆی دووەم بەناوی گۆڤەند بوو، ئەویش هەر لە مەشق و راهێنانی خۆم بوو، مۆسیقا بەدرەدین بابەکر و دیزاینی جلوبەرگیش هەر لەلایەن فریاد حەسەن بۆی کراوە، گۆرانیبێژیش عەباس عاشق بوو."

بەرپرسی تیپی هونەرە میلییەکانی هەولێر باس لە نمایشی تابلۆی سێیەم دەکات و دەڵێت، "تابلۆی سێیەم بەناوی لادێ بوو، تابلۆکە لەلایەن دڵشاد بەربەیار جێبەجێکرا بوو، مۆسیقا بەدرەدین بابەکر و گۆرانییەکان لەلایەن کەریم گوڵانی و جەلال سەعیدی کۆچکردوو گوترا."

هیمداد لەشکری ئاماژەی بەوەش دا، "جگە لەم سێ تابلۆیەی کە پێشکەش کرا، هەروەها برایە ئاشوورییەکانیش لەگەڵ ئێمەدا بەشدار بوون، جگە لەوەش تیپی کۆمە عەفرین کە لە رۆژئاوای کوردستان هاتوون بەشدار بوون. هەروەها ئێمە خەڵاتی رێزلێنانمان بە چەند کەسایەتییەک بەخشی وەکو، ئازاد سەعید و سلڤانا ولیەم و نیزام شکور.

بەڕێوەبەرایەتی گشتی رۆشنبیری و هونەری هەولێر، لەلایەن تیپی هونەرە میلییەکانی هەولێر، ئەمڕۆ چوارشەممە، 29ی نیسانی 2026، لە رۆژی جیهانی سەمادا سێ تابلۆ بەناوەکانی وەکو، بەهار و گۆڤەند و لادێ، لە هەولێر لە هۆڵی رۆشنبیری پێشکەش کرا.