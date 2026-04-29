کونسوڵی گشتیی چین ستایشی دامەزراوەی کوردستان 24 دەکات

ئەمڕۆ چوارشەممە، 29ـی نیسانی 2026، کونسوڵی گشتیی چین لە هەرێمی کوردستان، سەردانی بارەگای سەرەکیی دامەزراوەی میدیایی کوردستان 24ـی کرد و لەلایەن بەڕێوەبەری گشتیی نوێی دامەزراوەکەوە پێشوازی لێکرا.

له‌ میانی دیدارەکەدا، لیو جون کونسوڵی گشتیی چین وێڕای دەربڕینی خۆشحاڵی بە سەردانەکەی، پیرۆزبایی دەستبەکاربوونی لە بەڕێوەبەری گشتیی نوێی کوردستان 24 شاهۆ تەیب کرد و هیوای سەرکەوتنی بۆ خواست، کونسوڵی چین ئاماژەی بەوە کرد، کوردستان24 دامەزراوەیەکی میدیایی "جێگەی متمانەیە" و بە گرنگییەوە لە کار و چالاکییەکانی دەڕوانن.

لە تەوەرێکی دیکەی دیدارەکەدا، کونسوڵی گشتی تیشکی خستە سەر ماڵپەڕی کوردستان24 کە خۆشی وتار لەو دامەزراوەیە بڵاودەکاتەوە، هاوکات ئاستی هەماهەنگیی نێوان کونسوڵخانەی چین و دامەزراوەکەی بە بەرز و نموونەیی وەسف کرد، ئاماژەی بەوەش دا، لە رابردوودا چەندین تیمی کوردستان24 بۆ ئاشنابوون بە کولتووری چین و ئاڵوگۆڕی ئەزموونی میدیایی سەردانی ئەو وڵاتەیان کردووە و کارە میدیاییەکانیان لەسەر چین جێگەی بایەخ بووە و پێداگریشی کرد ئەم هەماهەنگییە فراوانتر دەکەن.

لیو جون کونسوڵی چین سوپاسی سیاسەتی راگەیاندنی کوردستان 24ـی کرد لە پابەندبوونیان بە بنەما و پرەنسیپەکان دەربارەی وڵاتەکەیان و دوورکەوتنەوە لە ژێرکاریگەریی ئەو میدیا بیانییانەی کە بە گوتەی ئەو "چەواشەکارانە" رووماڵی پرسەکان دەکەن.

بڕیاریشە رۆژی هەینی، چاوپێکەوتنێکی تایبەتی کونسوڵی گشتیی چین لە شاشەی کوردستان24 بڵاوبکرێتەوە، کە تێیدا باس لە پەیوەندییە بازرگانییەکانی نێوان هەرێم و چین، ستراتیژیەتی چین لە ناوچەکە، پرسی شەڕ و گۆڕانکارییە سیاسییەکان و تێڕوانینی دەوڵەتی چین بۆ پرسی کورد دەکات.

هەروەها شاهۆ تەیب، بەڕێوەبەری گشتیی کوردستان24 سوپاسی کونسوڵی چینی کرد بۆ سەردانەکەی و جەختی لەسەر ئامادەیی دامەزراوەکە بۆ هەر جۆرە هەماهەنگی و هاوکارییەکی دوولایەنە لە بوارە جیاوازەکاندا کردەوە.