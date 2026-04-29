پێش دوو کاتژمێر

سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی عێراق سەردانی هەرێمی کوردستان دەکات و لەگەڵ سەرۆک بارزانی کۆدەبێتەوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 29ـی نیسانی 2026، عەبدولرەحمان جەزائیری، سەرکردە لە هاوپەیمانیی "دەوڵەتی یاسا" بە کوردستان24ـی راگەیاند، هەفتەی داهاتوو عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی عێراق سەردانی هەرێمی کوردستان دەکات و لەگەڵ سەرۆک مەسعود بارزانی، کۆدەبێتەوە.

جەزائیری ئاماژەی بەوە کرد، ئامانجی سەردانەکەی زەیدی چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدایە، وەک کێشەی مووچە و ماددەی 140.

سەرکردەکەی دەوڵەتی یاسا ئەوەشی خستە روو، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراو ستراتیژێکی نوێی هەیە بۆ چارەسەرکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکان، هەروەها گرنگییەکی تایبەت بەو کەسانە دەدات کە رۆڵیان لە دروستکردنی پرۆسەی نوێی سیاسیی عێراقدا هەبووە، لەوانەش، سەرۆک بارزانی.

لە چەند رۆژی رابردوودا، لایەنەکانی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی بە فەرمی رێککەوتن لەسەر کاندیدکردنی عەلی زەیدی بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆکوەزیرانی نوێی عێراق.

ئەم بڕیارە دوای ئەوە هات محەممەد شیاع سوودانی و نووری مالیکی لەسەر ئەو پرسە گەیشتنە رێککەوتنی کۆتایی.