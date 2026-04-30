سیاسی

ئەردۆغان: پرۆسەی ئاشتی لە کەشێکی ئەرێنیدا بەڕێوەدەچێت

ئەرشیف رەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا
تورکیا پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا

رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا رایگەیاند؛ پڕۆسەی ئاشتی بە ئاراستەی کۆتاییهێنان بە ململانێی چەندین ساڵەی نێوان دەوڵەت و پەکەکە لە کەشێکی ئەرێنیدا بەڕێوەدەچێت، ئەمەش دوای ئەو رەخنانەی لەلایەن پەرلەمانتارانی سەر بەدەم پارتی ئاراستەی کرابوون.

ئەردۆغان لە وتارێکدا لەبەردەم پەرلەمانی وڵاتەکەی گوتی: "هەنگاوەکانی ئەم دواییە پڕۆسەکەیان گەیاندووەتە قۆناخێکی هەستیارتر." ئەم لێدوانە دوای پەسەندکردنی راپۆرتی لیژنەیەکی پەرلەمانی هات کە نەخشەڕێگایەک بۆ چاکسازییە یاساییەکان و چارەسەرکردنی دۆسیەی پەکەکە لەخۆدەگرێت.

ئەم قسانەی سەرۆکی تورکیا تەنیا رۆژێک دوای ئەوە دێت، تولای حاتەم ئۆغڵو هاوسەرۆکی پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان "دەم پارتی" رەخنەی لە حکوومەتی تورکیا کرد و تۆمەتباری کرد بەوەی "دوودڵە و کات دەکوژێت، سەرەڕای بوونی هەلێکی مێژوویی بۆ ئاشتی."

لەلای خۆیەوە ئەردۆغان ئەو رەخنانەی رەتکردەوە و رایگەیاند: "کەشێکی ئەرێنی هەیە، ئەوەی پێویستە بکرێت روونە و پڕۆسەکە وەک ئەوەی چاوەڕوان دەکرێت بەڕێوەدەچێت." ئاماژەی بەوەش کرد ئەو کەسانەی ئەنجامی رەشبینانە دەربارەی پڕۆسەکە بڵاودەکەنەوە، "لەسەر بنەمای خەیاڵ و وەهم رەفتار دەکەن نەک راستییەکان."

ئەردۆغان گوتی: "بە پەسەندکردنی راپۆرتی لیژنەکە، گەیشتووینەتە دووڕیانێک کە پێویستی بە بەڕێوەبردنێکی وردتر هەیە،" و جەختی کردەوە، هاوپەیمانیی دەسەڵاتدار (هاوپەیمانی گەل) ئامانجیەتی بە هاوکاریی و پشتگیریی لایەنە سیاسییەکانی دیکە لەم قۆناخە تێپەڕێت.

 
 
 
 
 
 
 
 
لاڤین عومەر ,