فاینانشاڵ تایمز: بازاڕی پشکەکان باکیان بە مەترسییەکانی کەرتی وزە نییە

بەهۆی زیادبوونی گرژییەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و مەترسییەکانی پەککەوتنی دابینکردنی وزە لە بازاڕەکانی جیهاندا، نرخی نەوت گەیشتە بەرزترین ئاستی خۆی لە دوای دەستپێکردنی ململانێکان و بەربەستی 125 دۆلاری بڕی.

نرخی نەوتی خاوی برێنت لە بازاڕە جیهانییەکاندا بە رێژەی 7% بەرزبووەوە و گەیشتە 126.41 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک، پێش ئەوەی کەمێک دابەزێت بۆ 123.50 دۆلار. هاوکات نرخی نەوتی تێکساسی ئەمریکیش بە رێژەی 2.3% بەرزبووەوە و گەیشتە 109.32 دۆلار.

ئەم بەرزبوونەوەیە دوای لێدوانەکانی دۆناڵد ترەمپ دێت کە ئاماژەی بەوە کردبوو، گەرووی هورمز دادەخات تا ئەو کاتەی ئێران رەزامەندی لەسەر رێککەوتنێک دەدات بۆ کۆتایهێنان بە بەرنامە ئەتۆمییەکەی. لە هەمان کاتدا، پێگەی "ئاکسیۆس" بڵاویکردەوە کە فەرماندە سەربازییەکانی ئەمریکا پلانێکیان بۆ هێرشی "بەرەو کورت و بەهێز" بۆ سەر ئێران ئامادە کردووە، بە مەبەستی ناچارکردنی تاران بۆ خێراکردنی وتوێژەکانی ئاشتی.

شیکەرەوەکانی بانکی ING رایانگەیاندووە: "بازاڕی نەوت لە گەشبینییەکی زۆرەوە گۆڕاوە بۆ رووبەرووبوونەوەی راستییەکان و پەککەوتنی دابینکردنی وزە لە ناوچەی کەنداو".

کاریگەرییەکان لەسەر بازاڕی ئاسیا

بەرزبوونەوەی نرخی وزە پەستانی زۆری خستووەتە سەر بازاڕەکانی ئاسیا، بەتایبەت ژاپۆن کە پشک و بۆندەکانی دابەزینیان بەخۆوە بینی و نرخی یەن گەیشتە نزمترین ئاست و هەر دۆلارێک بەرانبەر 160.40 یەن مامەڵەی پێوەکرا. لە هیندستانیش، رووپیە گەیشتە نزمترین ئاستی مێژوویی خۆی بەرامبەر دۆلار.

بازاڕەکانی ئەمریکا و تەکنەلۆژیا

سەرەڕای بەرزبوونەوەی نرخی وزە، پشکەکانی کۆمپانیا تەکنەلۆژییەکان لە ئەمریکا بەهۆی قازانجە زۆرەکانی ئەم هەفتەیەیانەوە بە جێگیری مانەوە. پشکی کۆمپانیای ئەلفابێت (خاوەنی گووگڵ) بە رێژەی 7% بەرزبووەوە. لە تایوانیش پشکەکانی پەیوەست بە ژیریی دەستکرد (AI) بەردەوامن لە بەرزبوونەوە.

ئاڵتوون و بیتکۆین

لە بازاڕی کاڵا و دراوە دیجیتاڵییەکاندا، نرخی هەر ئۆنسەیەک ئاڵتوون گەیشتە 4,570 دۆلار، هەروەها نرخی دراوی دیجیتاڵیی بیتکۆین بۆ ئاستی 75,750 دۆلار بەرزبووەوە. بڕیارە لە کۆتایی ئەمڕۆدا، بانکی ناوەندیی ئەوروپا و بانکی ئینگلتەرا بڕیارەکانیان سەبارەت بە نرخی سوود رابگەیەنن، کە چاوەڕوان دەکرێت کاریگەری زیاتر لەسەر ئاراستەی بازاڕەکان دروست بکەن.