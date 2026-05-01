عەلی خاڵس: بەم زووانە بەغدا شایستەداراییەکانی جووتیارانی هەرێم خەرج دەکات

پەرلەمانتارێکی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق ئاشکرای دەکات، لە ئەنجامی زنجیرەیەک هەوڵ و کۆبوونەوەی فراکسیۆنەکەیان لەگەڵ سەرۆکوەزیران و وەزیری بازرگانیی عێراق، بڕیار دراوە بەم زووانە بڕی 100 ملیار دیناری دیکە بۆ شایستەی دارایی جووتیاران خەرج بکرێت، کە 14%ـی ئەو بڕە پشکی جووتیارانی هەرێمی کوردستانە.

هەینی، 1ـی ئایاری 2026، عەلی شێخ خاڵس، ئەندامی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند: "حکوومەتی فیدراڵیی عێراق بڕی ترلیۆنێک و 600 ملیار دیناری بۆ پێدانی شایستەی دارایی سەرجەم جووتیارانی عێراق تەرخان کردووە، لەو چوارچێوەیەشدا پشکی جووتیارانی هەرێمی کوردستان بریتییە لە 204 ملیار دینار."

سەبارەت بە شایستە داراییەکانی ساڵی 2025، ئەو پەرلەمانتارە روونی کردەوە: "بۆ ساڵی 2025، تا ئێستا تەنیا 60 ملیار دینار خەرج کراوە، کە لەو بڕەش 8 ملیار دینار وەک شایستەی دارایی جووتیارانی هەرێمی کوردستان خەرج کراوە، ئەمەش دەکاتە رێژەی 14%ـی کۆی گشتیی پارە خەرجکراوەکە."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، عەلی شێخ خاڵس جەختی لەسەر هەوڵە بەردەوامەکانی نوێنەرانی کورد کردەوە و گوتی: "وەک فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق، بە مەبەستی زامنکردنی مافی جووتیاران، سەردانی هەر یەک لە سەرۆکوەزیران و وەزیری بازرگانیی عێراقمان کردووە، لە میانی کۆبوونەوەکاندا پێداگریمان لەسەر پێویستیی خەرجکردنی تەواوی شایستە داراییەکانی جووتیارانی هەرێمی کوردستان کردووەتەوە."

ئەو پەرلەمانتارە مژدەی ئەوەی دا کە لە ئەنجامی ئەو هەوڵانە، بڕیار دراوە بڕی 100 ملیار دیناری دیکە بۆ تەواوی جووتیارانی عێراق تەرخان بکرێت، کە تیایدا پشکی هەرێمی کوردستان بە رێژەی 14% پارێزراو دەبێت و بڕیارە لە ئاییندەیەکی زۆر نزیکدا ئەو بڕە پارەیە خەرج بکرێت.