کونسوڵی چین: لە داهاتوودا ئۆتۆمبێل لە هەرێمی کوردستان دروست دەکەین

کونسوڵی چین ئاشکرای دەکات، کۆمپانیاکانی چین دەرفەتەکانی بازرگانی لە هەرێمی کوردستان دەدۆزنەوە، هەروەها لە داهاتوودا وڵاتەکەی ئۆتۆمبێل لە هەرێمی کوردستان دروست دەکات.

لیو جون، کونسوڵی گشتیی کۆماری چینی میللی لە هەرێمی کوردستان، لە هەڤپەیڤینێکی تایبەتدا لەگەڵ کوردستان24، ئاستی پەیوەندییەکانی نێوان پەکین و هەرێمی کوردستانی بە "ستراتیژی و بە گەشەکردنی خێرا" ناو برد.

هەروەها ستایشی هەڵوێستی بێلایەنانە و ژیرانەی سەرکردایەتیی کورد لە ململانێکانی ناوچەکە کرد، هاوکات پلانەکانی وڵاتەکەی بۆ ئاسانکاری لە پێدانی ڤیزە و پەرەپێدانی کەرتەکانی وەبەرهێنان و تەکنەلۆجیا لە هەرێمی کوردستان خستە روو.

لە بارەی گرژییەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ململانێی ئەمریکا و ئێران، کونسوڵی گشتیی چین هۆکاری سەرەکیی قەیرانەکانی بۆ "دەستوەردانی دەرەکی و نەبوونی دادپەروەری" گەڕاندەوە.

سەبارەت بە دۆخی هەرێمی کوردستانیش لەو نێوەندەدا، لیو جون ستایشی سەرکردایەتیی کوردی کرد کە رێگەی نەداوە هەرێمەکە ببێتە سەکۆیەک بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتانی دراوسێ، ئەم هەڵوێستەشی بە "زۆر زیرەکانە" وەسف کرد و هۆشداریی دا کە دەبێت هەرێم خاوەنی "ئۆتۆنۆمییەکی ستراتیژیی ئەمنی" بێت بۆ پاراستنی سەقامگیرییەکەی.

هەروەها ئەو دەنگۆیانەی رەت کردەوە کە گوایە چین لە رووی سەربازییەوە هاوکاریی ئێرانی کردبێت و بە بانگەشەی بێ بنەما ناوی بردن.

لە رووی ئابوورییەوە، دیپلۆماتکارە چینییەکە ئاشکرای کرد، کە پەیوەندییەکانیان لە قۆناغی هەناردەکردنی کاڵاوە پێیناوەتە قۆناغی وەبەرهێنانی راستەوخۆ.

بە پێی ئامارەکانی کونسوڵگەری، ئێستا زیاتر لە 50 کۆمپانیای گەورەی چینی (وەک هواوی و چەندین کۆمپانیای ئۆتۆمبێل و بیناسازی) لەگەڵ نزیکەی سێ هەزار هاووڵاتیی چینی لە هەرێمی کوردستان کار دەکەن.

لیو جون ئاماژەی بە پلانی داهاتوویان کرد بۆ هاوکاریکردنی هەرێم لە بوارەکانی زیرەکیی دەستکرد (AI) و ئەگەری دروستکردنی کارگەی بەرهەمهێنانی ئۆتۆمبێل و مۆبایل لە ناوخۆی کوردستان و گوتی: کۆمپانیاکانی وڵاتەکەی بەشێکی دانەبڕاوی ئابووری هەرێمی کوردستانن و لە داهاتووشدا ئۆتۆمبێل لێرە دروست دەکەن

سەبارەت بە پرسی ڤیزە و هاتوچۆی بازرگانان، کونسوڵی چین لەم بارەیەوە جەختی کردەوە کە بە جیدی کار دەکەن بۆ کەمکردنەوەی تێچووی ڤیزەی بازرگانی و گەشتیاری.

هیوایشی خواست بە زیادبوونی خواست لەسەر سەردانیکردنی چین، لە داهاتوویەکی نزیکدا گەشتی ئاسمانیی راستەوخۆ لە نێوان چین و فڕۆکەخانەکانی هەرێمی کوردستان دەست پێبکات.

لە بەشێکی دیکەی هەڤپەیڤینەکەدا، لیو جون بە گرنگییەوە باسی لە پڕۆژەی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتیی مەسرور بارزانی کرد و، بە پڕۆژەیەکی ستراتیژیی وەسف کرد کە نەک تەنیا خزمەت بە بژێوی و کوالێتیی ژیانی هاووڵاتییان دەکات، بەڵکو بەهۆی نەهێشتنی مۆلیدە ئەهلییەکانەوە کاریگەرییەکی زۆر ئەرێنی لەسەر پاکڕاگرتنی ژینگە و هەوای هەرێمی کوردستان دەبێت.

هەروەها کونسوڵی چین هاوسۆزیی وڵاتەکەی بۆ گەلی کورد دەربڕی و پەیامی پشتیوانیی پەکینی بۆ پێشکەوتن، داهێنان، رەخساندنی هەلی کار و سەقامگیریی هەرێمی کوردستان بۆ داهاتوو دووپات کردەوە.