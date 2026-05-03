ئەندامێکی پەرلەمانی ئێران: دانوستانەکانی ئیسلامئاباد بە رەزامەندی موجتەبا خامنەیی بووە

ئەندامی لیژنەی ئاسایشی نەتەوەیی لە پەرلەمانی ئێران، لە لێدوانێکیدا بۆ ئاژانسی "مهر"، تیشکی خستە سەر وردەکاریی بڕیارە سیاسییەکان و پرسی دانوستانە دەرەکییەکانی وڵاتەکەی.

موجتەبا زارعی، ئەندامی لیژنەی ئاسایشی نەتەوەیی لە پەرلەمانی ئێران، ئاشکرای کرد، دانوستانەکانی ئیسلام ئاباد بە رەزامەندی و ئاگاداری راستەوخۆی "موجتەبا خامنەیی" بەڕێوەچووە، ئەمەش وەک ئاماژەیەک بۆ ڕۆڵ و کاریگەری نوسینگەی رێبەری باڵا لە پرسە ستراتیژییەکاندا.

ئەو ئەندامەی لیژنەی ئاسایشی نەتەوەیی جەختی لەوەش کردەوە، لە رووی یاسایی و سیاسییەوە، هیچ جۆرە دانوستانێک بەبێ وەرگرتنی مۆڵەتی فەرمی لە رێبەری باڵای کۆماری ئیسلامی بە یاسایی دانانرێت و هیچ لایەنێک بۆی نییە سەربەخۆ بڕیار لەسەر پرسە چارەنووسسازەکان بدات.

موجتەبا زارعی دڵنیایی دا، بڕیاری کۆتایی لە هەموو جومگە هەستیارەکاندا تەنیا لای رێبەرە و گوتی: "هیچ جۆرە ناکۆکییەک لە نێوان دامەزراوەکانی دەسەڵاتدا نییە و هەمووان لە چوارچێوەی بڕیارەکانی رێبەری باڵادا کار دەکەن."