سەرچاوەیەک بۆ کوردستان24: سبەی داهاتی نانەوتی رەوانەی بەغدا دەکرێت

بڕیارە لەم هەفتەیەدا پرۆسەی ناردن و دابەشکردنی مووچەی مانگی نیسانی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەستپێبکات، ئەمەش دوای تەواوبوونی رێکارە داراییەکان لە نێوان هەولێر و بەغدا.

سەرچاوەیەک بە کوردستان24ـی راگەیاند، بڕیارە سبەی وەزارەتی دارایی و ئابووری حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەشێک لە داهاتی نانەوتی بخاتە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی فیدراڵ، ئاماژەی بەوەش کرد، بە دڵنیاییەوە لەم هەفتەیەدا وەزارەتی دارایی فیدراڵ مووچەی مانگی چواری مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان رەوانە دەکات.

لەلایەکی دیکەوە، سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی راگەیاند، "هەر کاتێک پارەکەی بەغدا بگاتە سەر هەژماری وەزارەتمان، راستەوخۆ خشتەی دابەشکردنی مووچە رادەگەیەنین."

ئەو سەرچاوەیە جەختیشی کردەوە، ئامادەکارییەکان تەواو کراون و تەنیا لە ماوەی دوو بۆ سێ رۆژدا، مووچەی تەواوی وەزارەت، دەستە و فەرمانگەکان دابەش دەکرێت و پرۆسەکە بە خێرایی کۆتایی دێت.

هەفتەی رابردوو سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان بەکوردستان24 گوت، بەپێی لێکگەیشتنی هەردوو حکوومەتی فیدڕاڵ و حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ئەم مانگەش 120 ملیار دینار نانێرین چونکە بەهۆی جەنگی ئەمریکا و ئێران کێشەی داهاتی نانەوتی هەبوو و هەردوو حکوومەتیش لەسەر ئەم بابەتە لێکگەیشتنیان هەیە.

گوتیشی: داهاتی نانەوتی ئەم مانگە زیاتر لە 50 ملیار دینارە و ئامادەیە.