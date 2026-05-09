وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق: ساڵی رابردوو زیاتر لە 600 هەزار تۆن خورما هەناردەکراوە

پێش دوو کاتژمێر

وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق رایگەیاند، بەرهەمهێنانی خورما گەشەکردنێکی بەرچاوی بەخۆوە بینیوە، بە شێوەیەک کە بڕی هەناردەکردنی خورما لە ساڵی 2025دا، 600 هەزار تۆنی تێپەڕاندووە.

مەهدی سەهر جبووری، بریکاری وەزارەتی کشتوکاڵ، بە ئاژانسی هەواڵی عێراقی راگەیاند، "کەرتی بەرهەمهێنانی خورما لە عێراق یەکێکە لە کەرتە کشتوکاڵییە گرنگەکان لە رووی ئابوورییەوە، ئەمەش بەهۆی ئەو تایبەتمەندییە کێبڕکێیانەی کە لە بازاڕە جیهانییەکاندا هەیەتی."

ئاماژەی بەوەش کرد، لە کۆی زیاتر لە 600 جۆری جیاوازی خورما کە لە ناوخۆی عێراقدا بەرهەم دەهێنرێن، زۆرترین رێژەی بەرهەمهێنان و هەناردەی بۆ دەرەوە لە جۆری "زەهدی"یە، گوتیشی، "خورمای زەهدی وەک جۆری یەکەم دادەنرێت بۆ پیشەسازییە گۆڕاوەکان لە عێراق، وەک بەرهەمهێنانی دۆشاو شیرینی و هەویری خورما، کە ئەمەش بەهایەکی ئابووری زیاتر بە بەرهەمەکە دەبەخشێت."

بریکاری وەزارەتی کشتوکاڵ روونیشی کردەوە، وەزارەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان گرنگییەکی زۆریان بەم کەرتە داوە، بەتایبەت لە رێگەی بەکارهێنانی تەکنەلۆژیای نوێی "چاندنی شانەیی" و بەردەوامبوون لە هەڵمەتەکانی رووبەڕووبوونەوەی مێرووە زیانبەخشەکانی وەک "دۆباس" و "سۆسەی سوور".

مەهدی سەهر دەشڵێت، بەهۆی پەرەپێدانی باخەکان و بەکارهێنانی سیستەمی ئاودێری مۆدێرن ژمارەی دارخورماکان لە عێراق بۆ زیاتر لە 22 ملیۆن دار زیادی کردووە، ئەمەش وایکردووە هەناردەی خورما لە ساڵی 2025دا بگاتە 600 هەزار تۆن، جگە لە هەناردەکردنی 100 هەزار تۆن هەویری خورما، کە پێکەوە سەرچاوەیەکی گرنگی دابینکردنی دراوی قورسن بۆ وڵات و داهاتێکی باشیش بۆ خاوەن باخەکان دەستەبەر دەکەن.