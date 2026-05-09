ترەمپ هەڕەشەی دەستپێکردنەوەی ئۆپراسیۆنی "پڕۆژەی ئازادی" لە گەرووی هورمز دەکات

سەرەڕای بەردەوامی گفتوگۆ ناڕاستەوخۆکان لە نێوان تاران و واشنتن لەرێگەی نێوەندگیرەکانەوە، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا ئاماژەی بەوە کرد، وڵاتەکەی رەنگە دەست بکاتەوە بە ئۆپراسیۆنی "پڕۆژەی ئازادی" بۆ رێنوێنیکردنی کەشتییەکان لە گەرووی هورمز، ئەمەش تەنیا چەند رۆژێک دوای هەڵپەساردنی ئۆپراسیۆنەکە.

ترەمپ لە کاتی بەجێهێشتنی کۆشکی سپی بە رۆژنامەنووسانی راگەیاند: "پێموایە پڕۆژەی ئازادی باشە، بەڵام پێشم وایە رێگەی دیکەمان لەبەردەمدایە بۆ ئەنجامدانی ئەو کارە."

سەرۆکی ئەمریکا هۆشداریی دا، ئەگەر وەڵامی ئێران جددی نەبێت، پڕۆژەکە بە زیادەوە دەستپێدەکاتەوە و ناوی نا "پڕۆژەی ئازادی پڵەس"، بەڵام وردەکاری زیاتری نەخستەڕوو. ترەمپ پێشتر هۆشداری دابوو لە ئەگەری دەستپێکردنەوەی هێرشە سەربازییەکان بۆ سەر ئێران ئەگەر رێککەوتن واژۆ نەکرێت.

لەلایەکی دیکەوە، فەرماندەیی ناوەندیی ئەمریکا (CENTCOM) رایگەیاند؛ شەوی پێنجشەممە، هێرشی کردووەتە سەر چەند پێگەیەک لە باشووری ئێران. هەروەها رۆژی هەینی کەشتییە ئێرانییەکانی کردە ئامانج کە هەوڵیان دەدا ئەو گەمارۆیە بشکێنن کە ئەمریکا بەسەر بەندەرەکانی ئێراندا سەپاندوویەتی.

"سێنتکۆم" یەکشەممەی رابردوو دەستپێکردنی ئۆپراسیۆنی "پڕۆژەی ئازادی" لە گەرووی هورمز راگەیاند؛ بەڵام ترەمپ رۆژی سێشەممە لە پۆستێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "تروس سۆشیاڵ" بە شێوەیەکی کتوپڕ رایگرت، بە پاساوی ئەوەی پێشکەوتنی گەورە لە گفتوگۆکانی کۆتاییهێنان بە جەنگ بەدەستهاتووە.

بەگوێرەی نوێترین راپۆرتە هەواڵگرییەکانی ئەمریکا، پێشبینی دەکرێت ئێران تەنیا 3 بۆ 4 مانگ بتوانێت لەژێر ئەو گەمارۆیەدا خۆی راگرێت پێش ئەوەی ئابوورییەکەی بە تەواوی دابڕمێت.

بەگوێرەی ئامارەکانی رێکخراوی دەریایی نێودەوڵەتی، لە سەرەتای هەڵگیرسانی ئەم جەنگە لە 28ـی شوباتی رابردووەوە، لانی کەم 10 دەریاوان گیانیان لەدەستداوە و زیاتر لە 30 کەشتی بەهۆی درۆن و مووشەکەکانی ئێرانەوە زیانیان بەرکەوتووە. جەنەڕال دان کاین، سەرۆکی ئەرکانی هاوبەشی ئەمریکاش ئاشکرای کرد، تا ئێستا نزیکەی 1600 کەشتی بازرگانی کە زیاتر لە 22 هەزار دەریاوان و تەکنیکاریان لەسەرە، لە ناو دەریادا گیریان خواردووە.