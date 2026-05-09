دیوانی شیعرەکانی شەهید ئەرجان ماری چاپ کرا

دیوانێکی شیعریی تایبەت بە یەکێک لە قوربانییانی شاڵاوی ئەنفال لە دهۆک چاپ کراوە.

ئەمڕۆ شەممە، 09ی ئایاری 2026، کاروان باعەدری، نووسەر و رۆژنامەنووس، بە کوردستان24ـی راگەیاند، لەگەڵ عومەر فەخری، سەرجەم شیعرە دەستنووسەکانی شەهید ئەرجان مارییان کۆکردووەتەوە و چاپیان کردووە.

کاروان باعەدری، ئاماژەی بەوە دا، دیوانەکە بە پاڵپشتیی دارایی مەکتەبی رێکخستنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە دهۆک چاپ کراوە و بڕیاریشە لە ئایندەیەکی نزیکدا رەوانەی هەولێر بکرێت بۆ ئەوەی واژۆی لەسەر بکرێت.

کاروان باعەدری، روونیشی کردەوە، هۆکاری سەرەکیی چاپکردنی ئەم بەرهەمە بۆ سەردانێکی سەرۆک بارزانی دەگەڕێتەوە بۆ قەڵای نزارکێ. لە کاتی سەردانەکەدا چاوی بە رستەیەک دەکەوێت لەسەر دیوارەکە نووسراوە، "ئەز دێ مرم، کوردستان نامریت". دواتر بۆی روون دەکرێتەوە ئەمە وەسیەتی شەهید ئەرجان مارییە و پێش گولـلەبارانکردنی گوتوویەتی دەبێت ئەمە بنووسرێت.

کاروان باعەدری، ئەوەشی خستە روو، دوای بڵاوکردنەوەی راپۆرتێکی رۆژنامەڤانی لەسەر ئەم رووداوە، لایەنە پەیوەندیدارەکان سەردانی ماڵباتی شەهیدەکەیان کردووە و بڕیاری چاپکردنی بەرهەمەکانیان داوە.

ئەرجان ماری حەسەن، ساڵی 1957 لە ناحیەی باعەدرێ لەدایک بووە و دەرچووی کۆلێژی ئەندازیارییە لە بەغدا. لە ساڵی 1982 پەیوەندی بە ریزەکانی پێشمەرگەوە کردووە و جگە لە کاری پێشمەرگایەتی، شاعیرێکی نیشتمانپەروەر بووە.

ئەرجان ماری لە ساڵی 1988 لەگەڵ فەریدی برایدا لە چوارچێوەی شاڵاوەکانی ئەنفالی بادینان دەستگیر دەکرێن و رەوانەی قەڵای سەربازیی نزارکێ دەکرێن لە شاری دهۆک. قەڵای نزارکێ یەکێک بوو لەو زیندانە ترسناکانەی رژێمی بەعس بۆ کۆکردنەوە و ئەشکەنجەدانی خەڵکی سڤیل بەکاری دەهێنا.

ئەرجان ماری لە زیندانەکەدا شیعرەکانی لەسەر دیوار دەنووسی، تاوەکو لە مانگی ئەیلوولی هەمان ساڵدا لەگەڵ هەزاران هاووڵاتیی دیکەدا گولـلەباران کران و ئەنفال کران.