هاتوچۆی هەرێم رێکار و تێچووی دەرهێنانی مۆڵەتی شۆفێری نێودەوڵەتی راگەیاند

ئەمڕۆ یەکشەممە، 3ـی ئایاری 2026، بەڕێوەبەرایەتی گشتی هاتوچۆی هەرێمی کوردستان لە راگەیەندراوێکدا وردەکاری و رێکارەکانی دەرهێنانی مۆڵەتی شۆفێری نێودەوڵەتی بۆ هاووڵاتییان بڵاوکردەوە.

بەپێی راگەیەندراوەکە، هاوڵاتییان دەتوانن لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی هاتوچۆی هەرێم، سەرجەم بەڕێوەبەرایەتییەکانی پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆکان مۆڵەتەکە بەدەستبهێنن.

ئاماژەی بەوەشدا، ئەو پێداویستییانەی دەبێت هاووڵاتیان بۆ دەرهێنانی مۆڵەتەکە لەگەڵ خۆیان بیهێنن بریتین لە،

مۆڵەتی شۆفێری رەسەن کە کارا بێت و بەسەرنەچووبێت.

پاسپۆرتی رەسەن کە کارا بێت و بەسەرنەچووبێت.

دوو وێنەی رەنگاوڕەنگ.

هەروەها بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆ راشیگەیاند، مۆڵەتی شۆفێری نێودەوڵەتی بە 3 شێواز و بەپێی ماوەی کارابوونی، بەم رسوماتیانەی خوارەوە دەدرێت بە شۆفێران.

بۆ ماوەی 1 ساڵ: بڕی 60,000 دینار وەردەگیرێت.

بۆ ماوەی 2 ساڵ: بڕی 110,000 دینار وەردەگیرێت.

بۆ ماوەی 3 ساڵ: بڕی 160,000 دینار وەردەگیرێت.



لە کۆتایی راگەیەندراوەکەدا هاتووە کە هاووڵاتییان دەتوانن بە شێوەیەکی خێرا مامەڵەکانیان ئەنجام بدەن، بە جۆرێک تەنیا لە ماوەی 30 خولەکدا مامەڵەکە رایی دەکرێت و مۆڵەتەکە دەدرێتەوە بە شۆفێر.