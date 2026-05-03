دەم پارتی و ئیمرالی وەڵامی موراد قەرەیلان دەدەنەوە

پێش دوو کاتژمێر

لێدوانەکانی ئەم دواییەی موراد قەرەیلان، فەرماندەی باڵای پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە) لەبارەی پڕۆسەی چارەسەری ئاشتی، کاردانەوەی توندی لە ناوخۆی پارتی یەکسانی و دیموکراسی گەلان (دەم پارتی) و لایەنی ئیمرالی (عەبدوڵڵا ئۆجەلان) لێکەوتەوە.

سەرچاوە ئاگادارەکان لە نێو دەم پارتی بە میدیاکانیان راگەیاندووە، بەکارهێنانی دەستەواژەی "سڕکردن" یان راگرتنی پڕۆسەکە لەلایەن قەرەیلانەوە، بە تەواوی پێچەوانەی ئەو هەوڵە سیاسی و دیپلۆماسییانەیە کە ئێستا لە ئارادان، بە بڕوای هەردوو لایەنی دەم پارتی و ئیمرالی، ئەوەی ئێستا لە ئارادایە تەنیا "چەقبەستووییەکی کاتییە" لە گفتوگۆکاندا، نەک کۆتاییهاتن یان سڕکردنی یەکجاریی پڕۆسەکە.

ئەو سەرچاوانە جەختیان کردووەتەوە، ئەم جۆرە لێدوانانە خزمەت بەو کەشە ناکەن کە بۆ دیالۆگ رەخسێندراوە و دەبێتە هۆی دروستبوونی ئاستەنگ لەبەردەم هەوڵەکان بۆ چەسپاندنی ئاشتی.

ئەم کاردانەوانە دوای ئەوە دێن، موراد قەرەیلان رایگەیاندبوو، حکوومەتی تورکیا پڕۆسەی ئاشتی "سڕ کردووە"، قەرەیلان وەک بەڵگەیەک بۆ راگرتنی پڕۆسەکە، ئاماژەی بە رێگرییەکانی حکوومەت کردبوو لە دیداری شاندی دەم پارتی لەگەڵ عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە زیندانی ئیمرالی.

قەرەیلان لە لێدوانەکەیدا جەختی لەوەش کردبووەوە، پەکەکە ناتوانێت بەبێ بوونی چوارچێوەیەکی یاسایی روون و دەستەبەرکردنی ئازادیی عەبدوڵڵا ئۆجەلان، دەستبەرداری چەک بێت یان هەنگاوی نوێ لە پڕۆسەکەدا بنێت.

ئەم ناکۆکییەی لە نێوان قەرەیلان و دەم پارتیدا سەریهەڵداوە، ئاماژەیە بۆ بوونی دوو دیدگای جیاواز لەسەر چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ قۆناغی داهاتووی گفتوگۆکان و شێوازی هەڵسەنگاندنی هەڵوێستەکانی دەوڵەتی تورکیا.

پرۆسەی نوێی ئاشتی لە تورکیا لە مانگی تشرینی یەکەمی ساڵی 2024 دەستی پێکرد، دواتر داوا لە عەبدوڵڵا ئۆجەلان کرا بانگەوازی هەڵوەشاندنەوەی پەکەکە بکات، لە وەڵامی ئەمەدا، لە سەرەتای ساڵی 2025، پەکەکە بە فەرمی ئاگربەستی راگەیاند و بڕیاری چەکدانانی دا، بۆ سەرپەرشتیکردنی لایەنە یاساییەکانی ئەم قۆناخە، پەرلەمانی تورکیا کۆمیسیۆنی یەکڕیزیی نیشتمانی، برایەتی و دیموکراسی پێکهێنا کە ئەرکی ئامادەکردنی راپۆرت و چاودێریکردنی هەنگاوەکان بوو.

سەرەڕای ئەو هەنگاوانە، موراد قەرەیلان، فەرماندەی باڵای پەکەکە، لە 30ـی نیسانی 2026دا، رەخنەی توندی لە بەردەوامیی گۆشەگیریی سەر ئۆجەلان گرت و ئاماژەی بەوە کرد، دوایین دیداری شاندی حکوومەت و دەم پارتی لەگەڵ ئۆجەلان لە 27ـی ئاداری 2026دا بووە، بە گوتەی قەرەیلان، لە دوای ئەو دیدارەوە کە ئەنجامێکی ئەوتۆی نەبووە، حکوومەت هەموو دیدارەکانی راگرتووە؛ ئەمەش وەک نیشانەیەکی مەترسیدار بۆ داهاتووی پرۆسەکە و نەمانی متمانە لەقەڵەم دەدات، چونکە پڕۆسەکە لە بڕیاری دەزگاییەوە گۆڕاوە بۆ بڕیاری تاکەکەسیی بەرپرسان.

لە ڕوانگەی پەکەکەوە، ڕێکخراوەکە هەموو ئەرکەکانی خۆی بۆ سەرخستنی پرۆسەی ئاشتی جێبەجێ کردووە، بەتایبەت بڕیاری کۆتاییهێنان بە خەباتی چەکداریی 42 ساڵە کە بە هەنگاوێکی مێژوویی وەسفی دەکەن. قەرەیلان پێی وایە لە ئێستا هێزە بڕیاربەدەستەکان لە تورکیا، لەژێر کاریگەریی گۆڕانکارییە ناچەییەکان و هەلومەرجە ناوخۆییەکاندا، بڕیاریانداوە پڕۆسەکە بوەستێنن یان دوای بخەن، ئەمەش سەرەڕای ئەوەی کۆمیسیۆنی پەرلەمان راپۆرتی فەرمی خۆی بۆ بەرەوپێشچوونی پڕۆسەکە ئامادە کردبوو.