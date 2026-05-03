سیاسی

وەزارەتی ناوخۆ: مامەڵەکردن بە دراوە ئەلیکترۆنییەکانەوە قەدەخەیە

کوردستان وەزارەتی ناوخۆی هەرێم

ئەمڕۆ یەکشممە 3ـی ئایاری 2026، وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان لە راگەیەندراوێکدا هاووڵاتییان ئاگادار دەکاتەوە و دەڵێت: "لەبەر رۆشنایی رێنماییەکانی بانکی ناوەندیی عێراقی فیدراڵ و وەزارەتی دارایی و ئابووریی هەرێمی کوردستان، وە بەهۆی نەبوونی چوارچێوەیەکی یاسایی کە ماف و بەرژەوەندییەکانی هاووڵاتییان بپارێزێت؛ لەبەرئەوەی هیچ کۆمپانیایەک لە بواری دراوە ئەلیکترۆنییەکان وەک (USDT) و بازرگانیی فۆڕێکس لە هەرێمی کوردستان و عێراقی فیدڕاڵ مۆڵەتی فەرمیی نییە.

​بەگوێرەی یاسا و رێنماییە کارپێکراوەکان، هەموو جۆرە مامەڵەیەک لەم بوارانەدا قەدەخەیە، بۆیە هەر کەس و گرووپێک لەژێر ناوی کۆمپانیادا لەم بوارەدا کار بکات، شوێنەکەی دادەخرێت و رووبەڕووی لێپرسینەوە دەبێتەوە.

​داوا لە هاووڵاتییان دەکەین بۆ پاراستنی سەرمایەکانیان لەم جۆرە مامەڵانە دوور بکەونەوە و هەر کەسێک مافێکی لای ئەو لایەنانە هەیە کە پێشتر ئەم کارانەیان کردووە، با هەوڵی وەرگرتنەوەی بدات.

 
 
لاڤین عومەر ,