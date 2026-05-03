وەزارەتی پێشمەرگە: پرۆسەی پاڵپشتیی ئەمریکا بۆ پێشمەرگە بەردەوامە

وەزارەتی پێشمەرگە، دەنگۆی وەستانی هاوکارییەکانی ئەمریکا بۆ پێشمەرگە رەت دەکاتەوە و دەڵێت: پرۆسەی پاڵپشتییەکان بە پێی ئەو لێکتێگەیشتنە هاوبەشەی لە نێوان وەزارەتی جەنگیی ئەمریکا و وەزارەتمان هەیە بەردەوامە.

یەکشەممە، 3ـی ئایاری 2026، وەزارەتی پێشمەرگە، لە راگەیەنراوێکدا دەڵێت: چەند رۆژێکە دەنگۆی ئەوە بڵاو دەکرێتەوە کە گوایە هاوکارییەکانی ئەمەریکا بۆ پێشمەرگە راگیراون، سەرلەبەری ئەم دەنگۆیانە بێ بنەمان.

وەزارەتەکە ئاماژەی بەوە کرد، پرۆسەی پاڵپشتییەکان بە پێی ئەو لێکتێگەیشتنە هاوبەشەی لە نێوان وەزارەتی جەنگیی ئەمریکا و وەزارەتی پێشمەرگە هەیە بەردەوامە، کە لە پێناو سەرخستنی پرۆسەی چاکسازی و یەکخستنەوەی هێزەکان واژۆ کراوە.

بە پێی راگەیەنراوەکە، تەنیا هاوکارییەکانی شەڕی دژی تیرۆریستانی داعش وەستاون، ئەویش بەهۆی سنووداربوون و کەمبوونەوەی چالاکییەکانی تیرۆریستانی داعش.

وەزارەتی پێشمەرگە، جەختی لەوە کردەوە، هاوکارییە دارایی و لۆجیستییەکانی ئەمریکا، کە بە پێی خشتەیەکی کاتیی دیاریکراو رێکخراون، دوا کاتی کۆتاییهاتنی ئەم لێکتێگەیشتنە، مانگی نۆی ساڵی 2026ـە.

هاوکات ئاشکرای کرد، چاوەڕوان دەکرێت لە ماوەی ئاییندەدا، گفتوگۆکردن بۆ واژۆکردنی لێکتێگەیشتنێکی نوێ لە نێوان وەزارەتی جەنگیی ئەمریکا و وەزارەتی پێشمەرگەوە بێتە ئاراوە.