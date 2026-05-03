بیارە بەربژێری عێراق و هەرێمی کوردستانە بۆ نازناوی باشترین گوندی گەشتیاریی جیهان

هەوڵەکان بۆ ناساندنی بیارە وەک "باشترین گوندی گەشتیاریی جیهان" بەردەوامن و بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشتیاری هەڵەبجەش ڕایدەگەیەنێت، بیارە تاکە کاندیدی عێراقە بۆ بەدەستهێنانی ئەو نازناوە نێودەوڵەتییە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 3ـی ئایاری 2026، چیا قاسم، بەڕێوەبەری گەشتوگوزاری هەڵەبجە، بە کوردستان24ـی راگەیاند، لە چوارچێوەی ئامادەکارییەکان بۆ ئەمساڵ، لەگەڵ وەفدێکی دەستەی گەشتوگوزاری عێراق سەردانی مەیدانییان بۆ بیارە کرد و سەرجەم ئەو مەرجانەی تێدایە کە ڕێکخراوی گەشتیاری جیهانی (UNWTO) دیاری کردوون، لەوانە: ژمارەی دانیشتووان، پاراستنی کلتوور، زمان، و سروشتی ناوچەکە.

چیا قاسم گوتی: بە گرنگی کار لەسەر ئەوەدەکەین کە بیارە ببێتە باشترین گوندی گەشتیاری جیهان و چەندین خاڵ هەبوون بۆ کاندیدبوونی بیارە، وەک: بوونی دارە بەتەمەنەکان هەندێکیان زیاتر لە 200 ساڵ تەمەنیانە و سیستەمێکی ئاودێریی دەگمەن.

هەروەها تائێستا 320 گوند لە جیهاندا چوونەتە ناو ئەم تۆڕە، بیارە تاکە کاندیدە لەسەر ئاستی عێراق و یەکێک لە داواکارییە سەرەکییەکان بۆ پێشخستنی ناوچەکە، دابینکردنی خزمەتگوزارییە بانکییە دیجیتاڵییەکانە وەک (ATM) و ئامێری (POS) بۆ بازاڕ و دوکانەکان، تاوەکو ئاسانکاری بۆ گەشتیارانی ناوخۆ و دەرەکی بکرێت.

بەڕێوەبەری گەشتوگوزاری هەڵەبجە ئاماژەی بەوەش دا، بەدەستهێنانی ئەم نازناوە تەنیا بۆ لایەنی مەعنەوی نییە، بەڵکو دەبێتە هۆی راکێشانی وەبەرهێنەران بۆ ناوچەکە، نۆژەنکردنەوەی شوێنەواری و بنکە تەندروستییەکان، و ناساندنی بیارە وەک شوێنێکی گەشتیاریی جیهانی لەسەر نەخشەی نێودەوڵەتی، کە ئەمەش کاریگەرییەکی ڕاستەوخۆی لەسەر بوژانەوەی ئابووری ناوچەکە دەبێت.