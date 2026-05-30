کارەبای دیالە: هێڵەکانی بەستنەوە بە هەرێمی کوردستان کەوتنەوە کار

120 مێگاوات کارەبا بۆ تۆڕی گشتی پارێزگاکە زیادکرا

بەڕێوەبەرایەتی دابەشکردنی کارەبای دیالە، ئەمڕۆ شەممە، 30ـی ئایاری 2026 رایگەیاند، هێڵەکانی بەستنەوەی کارەبا بە هەرێمی کوردستان دووبارە کەوتوونەتەوە گەڕ، ئەمەش بووەتە هۆی زیادبوونی 120 مێگاوات بۆ ناو تۆڕی نیشتمانی.

میقداد عەلی عەواد جورانی، بەڕێوەبەری لقی دابەشکردنی کارەبای دیالە، لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد "دوای تەواوکردنی هەموو پێداویستییە تەکنیکی و کارگێڕییەکان، هەردوو هێڵی بەستنەوەی کارەبا لەگەڵ هەرێمی کوردستان 'کەلار1 و کەلار 2 بە توانای 132 کەی ڤی خراونەتەوە کار."

ئاماژەی بەوەش کرد، کارپێکردنەوەی ئەم دوو هێڵە بووەتە هۆی زیادکردنی توانای بەرهەمهێنان بە بڕی 120 مێگاوات بۆ ناو تۆڕی کارەبای پارێزگاکە. گوتیشی "ئەم هەنگاوە کاریگەری راستەوخۆی دەبێت لەسەر زیادکردنی پشکی کارەبای دیالە و باشترکردنی کاتژمێرەکانی پێدانی کارەبا بە هاووڵاتییان، جگە لە جێگیرکردنی ئاستی ڤۆڵتیە لە ناوچەکانی باکووری پارێزگاکە."

بەڕێوەبەری کارەبای دیالە ئەوەشی خستە ڕوو، ئەم دەستکەوتە بە پاڵپشتی و بەدواداچوونی راستەوخۆی وەزارەتی کارەبا بەدەستهاتووە، بە ئامانجی سوودوەرگرتن لە سەرچاوە بەردەستەکانی وزە و بەرزکردنەوەی ئاستی تۆڕی کارەبای نیشتمانی.

هەروەها باسی لەوەشکرد، کارپێکردنەوەی ئەم هێڵانە یارمەتیدەر دەبێت لە کەمکردنەوەی فشار لەسەر وێستگەی گۆڕینی دیالە 400 کەی ڤی، ئەمەش نەرمی و سەقامگیرییەکی زیاتر بە سیستەمی کارەبا دەبەخشێت و متمانەی هاووڵاتییان بە تۆڕی کارەبا لە سەرانسەری پارێزگاکەدا بەرز دەکاتەوە.