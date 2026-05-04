ساختەكارییەكەی سزای هاندەرانی نەورۆز ئاشكرا دەبێت

لەبارەی سڕكرانی هاندەرانی نەورۆز بڕیار دەدرێت

پێش کاتژمێرێک

دوای ئەوەی بەشێوەیەكی چاوەڕواننەكراو سزای سڕكرانی هاندەرانی نەورۆز بۆ یاریی شورتە راگەیاندرا، لەسەر ئاستی یانە بەشداربووەكانی خولەكە كاردانەوەی گەورەی لێكەوتەوە، لە لایەكی دیكەیشەوە نەورۆز لە رێگەی بەشی ئایتی یانەكەی بەڵگەی ساختەكارییەكەی دۆزیوەتەوە و تانەی لە بڕیارەكەدا و پێشبینی دەكرێت سزایەكە رابگیردرێت.

لێژنەی رێككاری و سزادان لە فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق لە راگەیاندراوێكی ناڕوون دا سزای هاندەرانی یانەی نەورۆزی بۆ یاریی داهاتوو بەرامبەر شورتە راگەیاند، بە بیانووی ئەوەی هەندێك دروشمی نەخوازراو لە لایەن هاندەرانی نەورۆز لە دژی یاریزانانی جەوییە گوتراوەتەوە.

یانەی جەوییە هاتە دەنگ

ئەو بڕیار و سزادانە گوماناوییەی لێژنەكە، كاردانەوەی توندی لەسەر ئاستی یانەكانی خولی ئەستێرەكانی عێراق لێكەوتەوە، پێش هەمووان قوە جەوییە لە بەیاننامەیەكدا رایگەیاند هاندەرانی نەورۆز نموونەیەكی جوانیان پێشكەش كردووە و هیچ دروشمێكی نەشیاویان بەكارنەهێناوە.

یانەی قوە جەویە لە بەیاننامەکەیان بە ئاشکرا باس لە میواندۆستی و رێزی هاندەرانی نەورۆز دەکەن، دەشڵێن: ئەم جۆرە بڕیارانە لە بەرژەوەندی یانەی شورتە و دژی ئەنجامە باشەکانی یانەی هەولێرە و هیچ شیکردنەوەیەکی دیکە هەڵناگرێت.

جەوییە ئەوەشی نووسیوە: ڕێگریکردن لە هاندەرانی نەورۆز زیان بە گۆڕەپانی وەرزشی عێراق دەگەیەنێت، داوا دەکەین پێداچوونەوە بە بڕیارەکە بکرێت و دادپەروەری بگەڕێندرێتەوە.



هەولێر بەیاننامەیەكی توندی بڵاوكردەوە

هەولێر لەبارەی سزادنەكەی هاندەرانی نەورۆز لە بڵاوكراوەیەكدا نووسیویەتی: سزادانی هاندەرانی نەورۆز ترسێکی پەنگخواردووە لە ئامادەبوونی بێشومار و گڕوتینی هاندەرانی تەواوی یانە کوردستانییەکانە.

هەولێر لە بەیاننامەكەیدا رەخنەی تووند دەگرێت و بەیاننامەیەکی دەڵێت: یانەکەمان بەربەستی زۆری بۆ دروستدەکرێت لە بەدەستهێنانی بلتێکی یانە پاڵەوانەکانی ئاسیا و لەبەرامبەردا کارئاسانی بۆ شورتە دەکرێت.

هەولێر ئاماژەی بۆ ئەوەش كردووە لە گرتە ڤیدیۆکان دەردەکەوێت هاندەرانی نەورۆز هیچ دروشمێکی دوور لە گیانی وەرزشیان لە یاریی بەرامبەر قوە جەویە نەگوتووەتەوە.

نەورۆز: بە ژیری دەستكرد ساختەكاری كراوە

یانەی نەورۆز لە راگەیاندراوێكدا جەختی لەوە كردووەتەوە لە یاریی یانەكەیان بەرامبەر قوە جەوییە كاتێك ناوبژیوان گۆڵێكی جەوییە رەتدەكاتەوە هاندەرانی یانەكە تاوانبار كراون بەوەی كە دروشمی نەشیاویان بەكارهێناوە، بەڵام ئەوان لە رێگەی بەشی ئایتی یانەكەیان بەڵگەكانیان بۆ فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق ناردووە كە بە ژیری دەستكرد، دەستكاری دەنگی هاندەرانی نەورۆز كراوە.

نەورۆز ئاماژەی بۆ ئەوەش كردووە هەرگیز لە مافی هاندەرانی یانەكەیان خۆش نابن و لەسەرهێڵن بۆ چارەسەركردنی ئەو كێشەیە.

زانیاری ورد لە بارەی سزای هاندەرانی نەورۆز

بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی دەست كوردستان24 كەوتووە، نەورۆز مافی تانەدان و تێهەڵچوونەوەی لەو بڕیارە هەیە، كارگێری نەرۆز ئەمڕۆ تەواوی بەڵگەكانی بۆ لێژنەی تێهەڵچوونەوە و رێككاری ناردووە، پێشبینی دەكرێت سزای هاندەرانی نەورۆز بۆ یاریی شورتە جێبەجێ نەكرێت، ئەگەریكیش هەیە ئەو سزایە هەڵبگیردرێت بۆ یاریی دواتری نەورۆز لە نێو یاریگەی خۆی بەرامبەر زاخۆ.

بەپێی ئەو زانیارییانەی گەیشتووەتە كوردستان24، ئەمشەو لێژنەی رێككاری لە فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق وەڵامی تانەكەی نەورۆز دەدات و چارەنووسی هاندەرانی یانەكە لە یارییەكەی سبەی نێوان نەورۆز و شورتە یەكلایی دەكاتەوە.