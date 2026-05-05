پێت هێگسێت: رێگە نادەین کەشتییەکانی ئێران بەگەرووی هورمزدا بپەڕنەوە

ئەمڕۆ سێشەممە، 5ـی ئایاری 2026، وەزیری جەنگی ئەمریکا لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند، بە مەبەستی پاراستنی کەشتییە بازرگانییەکان لە "دەستدرێژییەکانی ئێران"، هێزەکانیان کۆنتڕۆڵی گەرووی هورمزیان کردووە.

وەزیری جەنگی ئەمریکا ئاماژەی بە مەترسییەکانی سەر هاتوچۆی دەریایی لە ناوچەکە کردووە و گوتی: ئێران بەردەوامە لە هەراسانکردنی کەشتییەکان، ئاشکراشی کرد، "ئێران تەقە لە کەشتییە بازرگانییەکان دەکات و هەوڵ دەدات بە زۆر باج و رسوومات بەسەریاندا بسەپێنێت."

لەبارەی هەنگاوەکانی ئەمریکا بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئەو دۆخە، وەزیرە ئەمریکییەکە تیشکی خستە سەر هەنگاوێک بە ناوی "پڕۆژەی ئازادی" و روونیکردەوە، ئامانجی سەرەکیی پڕۆژەکە، پاراستنی کەشتییە بازرگانییەکانە لە هەر هێرش و دەستدرێژییەکی ئێران.

جەختیشی کردەوە، بۆ دڵنیابوون لە تێپەڕبوونی ئارام و سەلامەتی کەشتییەکان لەو ڕێڕەوە ئاوییە گرنگەدا، لە ئێستا لە ڕێگەی هێلیکۆپتەر و کەشتییەکانیانەوە، کۆنتڕۆڵی تەواویان بەسەر گەرووی هورمزدا سەپاندووە و رێگە نادەن کەشتییەکانی ئێران بپەڕنەوە.

لە درێژەی لێدوانەکانیدا سەبارەت بە دۆخی گەرووی هورمز، وەزیری جەنگی ئەمریکا رایگەیاند، وڵاتەکەی بەدوای جەنگ و پێکدادانەوە نییە، بەڵام هێز بۆ یارمەتیدانی وڵاتانی دیکە بەکاردەهێنێت.

پێت هێگسێت دەشڵێت، "ئێمە هەوڵی جەنگ نادەین، بەڵام لە هەمان کاتیشدا ناکرێت رێگە بە ئێران بدرێت رێگری لە وڵاتانی بێتاوان بکات کە بە رێڕەوێکی ئاویی نێودەوڵەتیدا تێپەڕ دەبن."

لەبارەی ئەو رێوشوێنانەی گرتوویانەتەبەر، وەزیرە جەنگی ئەمریکا ئاماژەی بەوە کرد، کۆنتڕۆڵکردنی ناوچەکە لەلایەن هێزەکانیانەوە تەنها قۆناغێکە و گوتی: "ئەو 'پڕۆژەی ئازادی'ـیەی کە لە گەرووی هورمز دەستمان پێکردووە کاتییە، بۆیە پێویستە جیهان بێتە پێشەوە و دەستوەردان لەم پرسەدا بکات،" ئەمەش وەک ئاماژەیەک بۆ پێویستیی دروستکردنی هاوپەیمانییەکی نێودەوڵەتی بۆ پاراستنی ئەو ڕێڕەوە ئاوییە گرنگە.