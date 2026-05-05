دەم پارتی داوا دەکات پەلە بکرێت لە دەرکردنی یاسایەکی تایبەت بۆ پرۆسەی چارەسەری

هاوسەرۆکی گشتیی دەم پارتی داوا لە سەرۆکایەتی پەرلەمانی تورکیا دەکات پەلە بکات لە دەرکردنی یاسایەکی تایبەت بۆ پرۆسەی چارەسەری.

ئەمڕۆ سێشەممە، 5ـی ئایاری 2026، توونجەر باکرهان، هاوسەرۆکی دەم پارتی رایگەیاند: پرۆسەی دڵنیایی و پشتڕاستکردنەوەی چەک دانان کە دەسەڵات باسی دەکات، نابێت ببێتە رێگرییەک لەبەردەم دەکردنی یاسا، ئاشتی وەک تۆوێک وایە و زەوییەکەی یاسایە، ئێوە دەڵێن 'وەرن خەباتی سیاسی بکەن'، بەڵام ئایا چ یاسایەک و چ گەرەنتییەک هەی ؟ داوا لە سەرۆکی پەرلەمان دەکەین یاسایەکی تایبەت پێشکەشی پەرلەمان بکات و لە ماوەی هەفتەیەکدا پەسەند بکرێت، هەروەها دەبێت مەرجی کارکردنی ئازاد بۆ ئۆجەلان بڕەخسێنرێت.

هاوسەرۆکی دەم پارتی گوتی: لە کاتێکدا رۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە ناو جەنگ و تەنگژەی ئابووریدایە، باشترین رێگە بۆ تورکیا ئەوەیە کە دۆستایەتی مێژوویی کورد و تورک بکاتە بنەما، نەک بە دانانی قەیوم و سزادانی سەرۆک شارەوانییەکان، متمانە و ڕۆحی پرۆسەکە لەناو ببات.

هەروەها ئاماژەی بەوەدا، بۆ ئەوەی چیتر ئەم دەرفەتە لەدەست نەچێت داوای پێکهێنانی 'کۆمیتەی بەدواداچوون و چاودێری ئاشتی' دەکەین و واژۆ لەسەر ئەو چوارچێوەیەش دەکەین کە دەوڵەت باخچەلی بۆ دیاریکردنی پێگەی یاسایی و هەنگاوە دەستوورییەکان خستوویەتیە ڕوو.