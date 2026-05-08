لەسەر دۆسیەی سەرۆکی شارەوانی ئیستانبوڵ 29 کەسی دیکە دەستگیرکران

دەسەڵاتی دادوەری تورکیا فەرمانی دەستگیرکردنی بۆ 29 کەسی دیکە دەستگیرکرد، گوایە پەیوەندیان بە دۆسیەی ساختەکاری و گەندەڵییەکانی ئەکرەم ئیمامئۆغڵو سەرۆکی دەستگیرکراوی ئیستانبوڵەوە هەیە.

ئاژانسی هەواڵی ئەنادۆڵوی تورکیا بڵاویکردەوە، دەسەڵاتی دادوەری تورکیا لە چوارچێوەی لێکۆڵینەوەکان لە دۆسیەی ئەکرەم ئیمامئۆغڵو سەرۆکی شارەوانی دەستگیرکراوی ئیستانبوڵ، ئەمڕۆ هەینی 8ی ئایاری 2026، بە گومانی ساختەکاری 29 کەسیان دەستگیرکردووە.

بە گوێرەی زانیارییەکانی ئاژانسەکە، ئەو 29 تۆمەتبارەی ئەمڕۆ دەستگیرکراون لە کاری نا یاسایی و ساختەکاری لە رێگەی کۆمپانیایەکی دیزاینی زەوی و پارکەکانی سەر بە بەڕێوەبەری پارک و باخچەکانی شارەوانی ئیستانبوڵ تێوەگلاون.

هەروەها ئاماژەیداوە، فەرمانی دەستگیرکردنەکە بۆ 30 کەس دەرچووە، بەڵام یەکێک لە داواکراوەکان بەهۆی ئەوەی لە دەرەوەی تورکیایە، نەتوانراوە دەستگیر بکرێت.

ئەکرەم ئیمامئۆغڵۆ سەرۆکی دەستگیرکراوی شارەوانی ئیستانبوڵ کە رکاربەری سەرسەختی پارتی دەسەڵاتداری تورکیایە، لە ئاداری ئاداری 2025 دەستگیرکراوە و بە 413 دۆسیەی ساختەکاری و گەندەڵی تۆمەتبارکراوە، بە کۆی گشتی سزای 2430 ساڵ زیندانی بۆ بڕاوەتەوە.