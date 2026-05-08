ئاسایشی نیشتمانیی عێراق تۆڕێکی نهێنیی بەعسی هەڵوەشاندوەوە

دەزگای ئاسایشی نیشتمانیی عێراق رایگەیاند، کە توانیویانە یەکێک لە رێکخستنێکی نوێ و نهێنییەکانی حزبی بەعسی قەدەغەکراو هەڵبوەشێننەوە.

هەینی 8ـی ئایاری 2026، دەزگای ئاسایشی نیشتمانیی عێراق لە راگەیەندراوێکی فەرمیدا ئاشکرای کرد، دوای چەندین مانگ لە کاری وردی هەواڵگری و تەکنیکی، توانیویانە دزە بکەنە ناو بنکە رێکخستنێکی نوێی حزبی بەعسی قەدەغەکراو، کە لەژێر ناوی جیاوازدا و بە شێوەیەکی زۆر نهێنی لە رێگەی پلاتفۆرمە ئەلیکترۆنییەکان و گرووپە تایبەتەکانەوە چالاکییان ئەنجام دەدا.

بەپێی راگەیەندراوەکە، دەزگاکە توانیویانە هەموو هەژمار و پلاتفۆرمەکانی ئەو گرووپە هاک بکەن و کۆنترۆڵی تەواوەتی بەسەر پەیوەندییەکانیاندا بگرن.

بەهۆی هاککردنی پلاتفۆرمەکانەوە، لە کاتی بەڕێوەچوونی پەخشێکی راستەوخۆی نهێنی کە سەرکردە و ئەندامانی گرووپەکەی کۆکردبووەوە، "ئەرشد حاکم" گوتەبێژی فەرمیی دەزگای ئاسایشی نیشتمانی، لە نێو خودی پەخشەکەدا دەرکەوت.

حاکم لە ناو پەخشەکەدا پەیامێکی پێشکەش کرد و رایگەیاند: "ئەم پەخشە و هەموو جووڵەکانتان لە ژێر کۆنترۆڵی دەزگای ئاسایشی نیشتمانییدایە. ئەوەی ئێوە بە نهێنی دەتانکرد، ئێستا بۆ ئێمە ئاشکرایە." ئەم هەنگاوە بووە هۆی دروستبوونی پشێوی، چونکە بۆیان دەرکەوت کە ماوەیەکی درێژە لەلایەن دەزگا ئەمنییەکانەوە سەرپەرشتی دەکرێن.

دوای تەواوبوونی گەمارۆ ئەلیکترۆنییەکە، هێزەکانی ئاسایشی نیشتمانی ئۆپەراسیۆنێکی هاوکاتییان لە چەندین پارێزگای عێراق ئەنجامدا، کە بووە هۆی دەستگیرکردنی ژمارەیەک لە سەرکردە و ئەندامانی باڵای ئەو رێکخستنە ، هەروەها دەست بەسەر بڕێکی زۆر لە ئامێری پەیوەندی، بەڵگەنامەی رێکخراوەیی و ئامێری تەکنیکیدا گیرا کە بۆ مەبەستی تێکدانی ئاسایش بەکاریان دەهێنا.

دەزگای ئاسایشی نیشتمانی جەختی کردەوە کە ئەم ئۆپەراسیۆنە کۆتایی کارەکانیان نییە، بەڵکوو سەرەتای قۆناغێکی فراوانترە بۆ تێکشکاندنی پاشماوەکانی ئەو جۆرە تۆڕە قەدەغەکراوانە. دەزگاکە دڵنیایی دا بە هاووڵاتییان کە بەردەوام دەبن لە چاودێریکردنی هەر جۆرە هەوڵێک کە ئامانجی تێکدانی سەقامگیری و ئاسایشی عێراق بێت.