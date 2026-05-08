موقتەدا سەدر: ئامادەین بە مەرج سەرایا سەلام هەڵبوەشێنینەوە

موقتەدا سەدر، رێبەری رەوتی سەدر، لە بەیاننامەیەکدا 6 مەرجی بۆ سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی عێراق دیاریکرد بۆ بەدەستهێنانی رەزامەندی گەل و رەوتەکەی. سەدر ئامادەیی خۆی نیشاندا بۆ هەڵوەشاندنەوەی باڵە سەربازییەکانی و رادەستکردنیان بە دەوڵەت، هاوکات جەختیشی کردەوە کە بە هیچ شێوەیەک لە کابینەی داهاتوودا بەشدار نابن.

رۆژی هەینی 8ی ئایاری 2026، موقتەدا سەدر، رێبەری رەوتی سەدر، بەیاننامەیەکی بڵاوکردەوە و تێیدا رایگەیاند، ئەگەر سەرۆکوەزیرانی راسپێردراو دەیەوێت رەزامەندی خودا، گەل و "ئال سەدر" بەدەستبهێنێت، دەبێت ئەم خاڵانە جێبەجێ بکات:

یەکەم: گۆڕینی گرووپە چەکدارەکان بۆ پێکهاتەی مرۆیی یان گرووپێکی ئایینی (جند الشعائر الدينية) لەژێر سەرپەرشتی دەستەی حەج و عومرەدا، یان گۆڕینیان بۆ رێکخراوی فریاگوزاری. سەدر ئاماژەی بەوەش کرد، ئەگەر لایەنەکان ئەمە بکەن، ئەو ئامادەیە "لیوای یەومول مەوعود" هەڵبوەشێنێتەوە و "سەرایا سەلام"یش رادەستی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان بکات.

دووەم: دوورکەوتنەوە لە "خلطة العطار" (پشتبەستن بە پشتبەندی سیاسی و مەزهەبی) لە پێکهێنانی کابینەی وزاریی، و دوورخستنەوەی هەموو ئەو لایەنانەی باڵە چەکدارەکانیان هەیە.

سێیەم: کارکردن بۆ سەربەخۆیی راستەقینەی عێراق و رێگریکردن لە هەر دەستوەردانێکی دەرەکی، بە دروشمی "نە رۆژهەڵاتی و نە رۆژئاوایی".

چوارەم: دەستپێکردنی هەڵمەتێکی خێرا بۆ بنبڕکردنی گەندەڵی لە ماوەی تەنیا 90 رۆژدا، بە مەرجێک لە دۆسیەی "دزی سەدە" و سزادانی تاوانبارانەکەیەوە دەستپێبکات.

پێنجەم: بەهێزکردنی پەیوەندییە دەرەکییەکانی عێراق لەسەر ئاستی عەرەبی، ئیسلامی و نێودەوڵەتی، بە جۆرێک پارێزگاری لە شکۆی عێراق بکرێت و رێگری لە دەستوەردان بکرێت.

شەشەم: موقتەدا سەدر جەختی کردەوە کە رازی نابن هیچ ئەندامێکی "رەوتی نیشتمانیی شیعە" لە کابینەی داهاتوودا هەبێت و رایگەیاند: "هیچ وەزیرێک نوێنەرایەتی ئێمە ناکات".