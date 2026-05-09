راوێژکاری ئەڵمانیا: ئامانجی ئەوروپا و ئەمریکا بەرانبەر ئێران یەکە

فرێدریش مێرتز، راوێژکاری ئەڵمانیا، رایگەیاند، سەرەڕای ناکۆکییەکان لەگەڵ ئەمریکا، ئەوروپا دەخوازێت بەردەوامی بە کارەکانی هاوپەیمانی باکووری ئەتڵەسی (ناتۆ) بدات، ئاماژەی بەوەش کرد، ئامانجی ئەوروپا و ئەمریکا کۆتاییهێنانە بە دۆسیەی ئەتۆمی ئێران.

شەممە 9ـی ئایاری 2026، فرێدریش مێرتز، راوێژکاری ئەڵمانیا، لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا گوتی: " ئامانجی کۆتاییمان راگرتنی ئەم ململانێیە و دەستەبەرکردنی ئەوەیە کە ئێران نەتوانێت چەکی ئەتۆمی بەرهەم بهێنێت"، ئاماژەی بەوەش کرد، ئەمە ئامانجێکی هاوبەشە لە نێوان ئەمریکا و ئەوروپا".

مێرتز گوتیشی: "دەزانین هەندێک ناکۆکی هەیە، و دەزانین رووبەڕووی ئاڵەنگاریی دەبینەوە، بەڵام بەراستی دەمانەوێت ئەم هاوپەیمانییە بۆ داهاتوو بە زیندوویی بهێڵینەوە".

سەبارەت بە بڕیارەکەی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، بۆ کشانەوەی 5 هەزار سەرباز لە ئەڵمانیا، راوێژکاری ئەڵمانیا گوتی: "ئێمە هێشتا زۆر گرنگی بە بوونی سوپای ئەمریکا و پاڵپشتی سەربازی ئەمریکا لە تەنیشتمان دەدەین".

ئەم قسانەی راوێژکاری ئەڵمانیا دوای ئەوە دێت، وەزارەتی جەنگی ئەمریکا پێش هەفتەیەک جەختی کردەوە، کە واشنتن نزیکەی 5 هەزار سەرباز لە ئەڵمانیا دەکشێنێتەوە، لە هەنگاوێکدا کە وەک پەیامێکی سەرزەنشتکردن بۆ هاوپەیمانە نزیکەکەی لە ناتۆ سەیر دەکرێت، ئەمەش لە ناوەڕاستی پەرەسەندنی ناکۆکییەکانی نێوان ترەمپ و ئەوروپا سەبارەت بە جەنگ لەگەڵ ئێران.

لە لایەکی دیکەوە، هاوپەیمانی ناتۆ رایگەیاند، کار لەگەڵ ئەمریکا دەکەن بۆ تێگەیشتن لە بڕیارەکەی واشنتن بۆ کەمکردنەوەی ژمارەی هێزەکانی لە ئەڵمانیا بە بڕی 5 هەزار سەرباز، ئەوەش دوای دروستبوونی گرژی لە نێوان سەرکردایەتی هەردوو وڵات.

ئەمەش لە کاتێکدایە، دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا، هەڕەشەی گرتنەبەری هەنگاوی هاوشێوە بەرامبەر ئیتاڵیا و ئیسپانیا دەکات، هاوکات لەگەڵ زیادبوونی گرژییەکانی نێوان ترەمپ و وڵاتانی ئەوروپا ئەمریکا دەیەوێت باجی گومرگی لەسەر کاڵا و کەلوپەلە ئەوروپییەکان بۆ هاتنەناوەوەی وڵاتەکەی زیاد بکات، ئەمەش وەکو هەنگاوێکە بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئابووری وڵاتانی ئەوروپا.