سیاسی

راوێژکاری ئەڵمانیا: ئامانجی ئەوروپا و ئەمریکا بەرانبەر ئێران یەکە

جیهان کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا وڵاتانی هاوپەیمانی ناتۆ یەکێتی ئەوروپا

فرێدریش مێرتز، راوێژکاری ئەڵمانیا، رایگەیاند، سەرەڕای ناکۆکییەکان لەگەڵ ئەمریکا، ئەوروپا دەخوازێت بەردەوامی بە کارەکانی هاوپەیمانی باکووری ئەتڵەسی (ناتۆ) بدات، ئاماژەی بەوەش کرد، ئامانجی ئەوروپا و ئەمریکا کۆتاییهێنانە بە دۆسیەی ئەتۆمی ئێران.

شەممە 9ـی ئایاری 2026، فرێدریش مێرتز، راوێژکاری ئەڵمانیا، لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا گوتی: " ئامانجی کۆتاییمان راگرتنی ئەم ململانێیە و دەستەبەرکردنی ئەوەیە کە ئێران نەتوانێت چەکی ئەتۆمی بەرهەم بهێنێت"، ئاماژەی بەوەش کرد، ئەمە ئامانجێکی هاوبەشە لە نێوان ئەمریکا و ئەوروپا".

مێرتز گوتیشی: "دەزانین هەندێک ناکۆکی هەیە، و دەزانین رووبەڕووی ئاڵەنگاریی دەبینەوە، بەڵام بەراستی دەمانەوێت ئەم هاوپەیمانییە بۆ داهاتوو بە زیندوویی بهێڵینەوە".

سەبارەت بە بڕیارەکەی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، بۆ کشانەوەی 5 هەزار سەرباز لە ئەڵمانیا، راوێژکاری ئەڵمانیا گوتی: "ئێمە هێشتا زۆر گرنگی بە بوونی سوپای ئەمریکا و پاڵپشتی سەربازی ئەمریکا لە تەنیشتمان دەدەین".

ئەم قسانەی راوێژکاری ئەڵمانیا دوای ئەوە دێت، وەزارەتی جەنگی ئەمریکا پێش هەفتەیەک جەختی کردەوە، کە واشنتن نزیکەی 5 هەزار سەرباز لە ئەڵمانیا دەکشێنێتەوە، لە هەنگاوێکدا کە وەک پەیامێکی سەرزەنشتکردن بۆ هاوپەیمانە نزیکەکەی لە ناتۆ سەیر دەکرێت، ئەمەش لە ناوەڕاستی پەرەسەندنی ناکۆکییەکانی نێوان ترەمپ و ئەوروپا سەبارەت بە جەنگ لەگەڵ ئێران.

لە لایەکی دیکەوە، هاوپەیمانی ناتۆ رایگەیاند، کار لەگەڵ ئەمریکا دەکەن بۆ تێگەیشتن لە بڕیارەکەی واشنتن بۆ کەمکردنەوەی ژمارەی هێزەکانی لە ئەڵمانیا بە بڕی 5 هەزار سەرباز، ئەوەش دوای دروستبوونی گرژی لە نێوان سەرکردایەتی هەردوو وڵات.

ئەمەش لە کاتێکدایە، دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا، هەڕەشەی گرتنەبەری هەنگاوی هاوشێوە بەرامبەر ئیتاڵیا و ئیسپانیا دەکات، هاوکات لەگەڵ زیادبوونی گرژییەکانی نێوان ترەمپ و وڵاتانی ئەوروپا ئەمریکا دەیەوێت باجی گومرگی لەسەر کاڵا و کەلوپەلە ئەوروپییەکان بۆ هاتنەناوەوەی وڵاتەکەی زیاد بکات، ئەمەش وەکو هەنگاوێکە بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئابووری وڵاتانی ئەوروپا.

 
کاروان شوانی ,