سەرۆکی حکوومەت لەگەڵ وەزیری وەزەی تورکیا کۆبووەوە
سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزیری وزەی تورکیا پەیوەندییەکانی تورکیا و هەرێمی کوردستان لە بواری وزە و سەرچاوە سروشتییەکان تاوتوێ کرد و جەختیان لە بەهێزترکردنی هاریکاریی و هەماهەنگی نێوانیان کردەوە.
حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، ئەمڕۆ شەممە 9ـی ئایاری 2026 مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە شاری ئیستانبوڵ ، لەگەڵ ئەلپئەرسەلان بەیرەکتار وەزیری وزەی تورکیا کۆبووەوە.
بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەکە، لە دیدارەکەدا، گفتوگۆ لەبارەی پەرەپێدانی پەیوەندییەکانی تورکیا و هەرێمی کوردستان لە بواری وزە و سەرچاوە سروشتییەکان کرا.
هەروەها هەردوولا جەختیان لە بەهێزترکردنی هاریکاریی و هەماهەنگی لە نێوان تورکیا و هەرێمی کوردستان لە بوارەکانی بازرگانی و نەوت و وزە و کارەبادا کردەوە.