بەریتانیا کەشتی جەنگی دراگۆن رەوانەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکات

حکوومەتی بەریتانیا رایگەیاند، کەشتی جەنگی "ئێچ ئێم ئێس دراگۆن" کە ئێستا لە دەریای ناوەڕاستە، رەوانەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکات بۆ ئامادەکاری بۆ ئەرکێک لە گەرووی هورمز ئەگەر بارودۆخەکە پێویست بکات.

شەممە 9ـی ئایاری 2026، گوتەبێژی وەزارەتی بەرگری بەرتانیا، بە ئاژانسی فرانس پرێسی راگەیاند: "ئەم جێگیرکردنە پێشوەختەیەی ئێچ ئێم ئێس دراگۆن بەشێکە لە پلانێکی ورد کە ئامانجی ئەوەیە دڵنیا بین لەوەی بەرتانیا، لە ناو هاوپەیمانییەکی فرەنەتەوەیی بە سەرکردایەتی هاوبەشی بەریتانیا و فەرەنسا، ئامادەیە بۆ پاراستنی گەرووی هورمز کاتێک بارودۆخ رێگە بدات".

کەشتی جەنگی "ئێچ ئێم ئێس دراگۆن" رۆژی سێشەممە لە بەندەرێکی باشووری بەرتانیاوە بەرەو رۆژهەڵاتی دەریای ناوەڕاست بەڕێکەوت بۆ بەهێزکردنی بەرگرییەکانی بەریتانیا لە ناوچەکەدا، ئەمەش لە ناوەڕاستی جەنگی بەردەوامی ئەمریکا و ئیسرائیل لەگەڵ ئێران، وەک ئەوەی هێزی دەریایی شاهانە رایگەیاندووە.

بەڕێکەوتنی ئەم کەشتییە جەنگییەی بەریتانیا لە بنکەکەی لە پۆرتسموس دوای ئەو رەخنانە دێت کە لەلایەن ئۆپۆزسیۆنی بەریتانیا و حکوومەتی قوبرسەوە ئاراستە کران، بەهۆی ئەوەی بە سستی لە قەڵەم درا لە بەرانبەر هێرشێکی 1ـی ئازار بۆ سەر بنکەی "ئەکرۆتیری" بەریتانی لە باشووری قوبرس، کە تیایدا درۆنێکی دروستکراوی ئێران زیانی بە گۆڕەپانی فڕینی بنکە ئاسمانییەکە گەیاندبوو.

ئەم کەشتییە جەنگییە توانای خستنەخوارەوەی درۆن و مووشەکی بالیستی هەیە، وەزارەتی بەرگری بەریتانیا لە بەیاننامەیەکدا ئاماژەی بەوە کردووە، ئەم کەشتییە یەکێکە لە پڕتواناترین کەشتییە جەنگییەکانی جیهان لە رووی بەرگری ئاسمانییەوە و تواناکانمان بۆ دۆزینەوە و لەناوبردنی هەڕەشە ئاسمانییەکان بەهێزتر دەکات.

وەزارەتەکە راشیگەیاندووە، تیمەکانی هێزی دەریایی شاهانە بە چڕی کاریان کردووە بۆ ئامادەکردنی تێکشکێنەرەکە و توانیویانە لە ماوەی شەش رۆژدا کارێک ئەنجام بدەن کە پێویستی بە شەش هەفتە بووە، هەروەها ئاماژە بەوە کراوە، کەشتییەکی دیکەی بەریتانی بە ناوی "ئاڕ ئێف ئەی لایم بەی" کە توانای پزیشکی و مرۆیی و مەیدانی نیشتنەوەی هەلیکۆپتەری هەیە، خراوەتە حالەتی ئامادەباشییەوە.

لە ماوەی رابردوودا، بەریتانیا پسپۆڕی زیاتری بۆ بەرەنگاربوونەوەی درۆن و دوو هەلیکۆپتەری "وایڵد کات" و "مێرلین" لە قوبرس، و فڕۆکەی جەنگی "تایفون"ی لە قەتەر جێگیر کردووە. هەروەها وەزارەتی بەرگری رایگەیاندووە، یەکەیەکی زەمینی شەوانە لە ئاسمانی عێراق درۆنێکیان خستووەتە خوارەوە کە بەرەو هێزەکانی هاوپەیمانان دەچوو.

لەلایەکی دیکەوە، گوتەبێژی سەرۆک وەزیرانی بەریتانیا، جەختی کردەوە، وڵاتەکەی لەگەڵ هاوپەیمانەکان کار دەکات بۆ پاراستنی هاتوچۆی دەریایی بازرگانی لە گەرووی هورمز لە بەرانبەر هەڕەشەکانی ئێران، دوای گفتوگۆکانی لەگەڵ راوێژکاری ئەڵمانیا و سەرۆک وەزیرانی ئیتاڵیا، حکوومەتی بەریتانیا رایگەیاند، هەرسێ وڵات رێککەوتوون لەسەر گرنگییەکی باڵای ئازادی هاتوچۆی دەریایی لە گەرووەکەدا.