مەسرور بارزانی و یاشار گولەر جەختیان لە کۆتاییهێنان بە گرژییەکانی ناوچەکە کردەوە

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزیری بەرگریی تورکیا گۆڕانکاریی و پێشهاتەکانی دۆخی گشتیی هەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچەکەیان تاوتوێ کرد.

حکوومەتی هەرێمی کوردستان راگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، ئەمڕۆ شەممە 9ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە شاری ئیستانبوڵ، لەگەڵ یاشار گولەر وەزیری بەرگریی تورکیا کۆبووەوە.

بە گوێرەی راگەیەندراوەکە، لە کۆبوونەوەکەدا، دوایین گۆڕانکاریی و پێشهاتەکانی دۆخی گشتیی هەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچەکە تاوتوێ کرا.

هەروەها هەردوولا جەختیان لە پاراستنی ئاسایش و سەقامگیریی هەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچەکە و کۆتاییهێنان بە گرژییەکانی ناوچەکە کردەوە.